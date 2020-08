Kreikassa todettiin torstaina pahin tartuntapiikki pitkään aikaan – täällä ovat Kreikan uudet koronatapaukset

Kreikassa on vahvistettu jo yli 5000 koronatapausta.

Kuten monessa muussakin maassa, myös Kreikassa koronatilanne on alkanut pahentua.

Torstaina Kreikassa todettiin suurin tartuntapiikki viikkoihin.

Kreikkalaislehti I Kathimirenin englanninkielisessä versiossa kerrotaan, että maan terveysviranomainen vahvisti torstaina 153 uutta koronatapausta, joista valtaosa todettiin kahdessa paikassa: 40 uusista tapauksista todettiin Kreikan pääkaupungissa Ateenassa ja 38 Keski-Makedonian alueella sijaitsevassa Thessalonikin satamakaupungissa.

18 uusista tapauksista on peräisin ulkomailta palanneilta matkustajilta, Ekathimerini raportoi. Pohjois-Kreikassa viime kuussa pidetyt häät puolestaan poikivat vielä neljä uutta koronatapausta.

AFP kertoo, että korkeimmillaan Kreikassa on todettu vuorokaudessa 156 uutta tapausta huhtikuun 21. päivänä.

Kaiken kaikkiaan Kreikassa on paikallismedian mukaan todettu 5123 koronatapausta, ja huolena on, että korona leviää nyt paitsi nopeammin niin myös laajemmalle alueelle. Kreikassa koronaan on kuollut 210 ihmistä.

Suomalaiset ovat saaneet matkustaa Kreikkaan heinäkuun puolivälistä lähtien.

Professori Nikos Sipsas totesi Skai TV:n haastattelussa, että Kreikka on ”askelen päässä” toisesta aallosta. Hän painotti sitä, etteivät kansalaiset ja turistit saa rentoutua ja tuudittautua siihen, että ongelma olisi ohi.

– Se on kuin kävelemistä ohuella jäällä, joka voi rikkoutua milloin tahansa, Sipsas sanoi.

Hän lisäsi, että tiukemmat rajoitukset ovat ”pöydällä”, jos tartuntojen määrä jatkaa kasvuaan.

Greek City Times raportoi, että poliisi partioi Parosin saaren yöklubeilla viikonloppuna, ja yksi yökerho suljettiin ylikuormituksen vuoksi. Omistaja sai 3000 euron sakot. Mykonosin saarella puolestaan pidätettiin valtavien kotibileiden järjestäjä.

Porosin saarella Ateenan lähellä otettiin myöhään torstaina käyttöön uusia rajoituksia, kuten yli yhdeksän hengen kokoontumiskiellot sekä maskipakko, AFP raportoi.

Ihmisiä Thessalonikin rannalla 27. heinäkuuta.

Kreikan hallituksen tiedottaja Stelios Petsas totesi lehdistötilaisuudessa torstaina, että huolenaiheita on kolme.

– Kreikkalaisten ja oleskeluluvan haltijoiden säännölliset rajanylitykset Balkanin maista; sosiaaliset kokoontumiset, mukaan lukien yökerhoissa käyvät nuoret, häät, ristiäiset, sekä julkinen liikenne, Petsas sanoi.