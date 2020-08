Beirutin asukkaiden suru vaihtumassa vihaan surkeaa hallintoa kohtaan

Onnettomuuspaikalla vieraillut Emmanuel Macron peräänkuuluttaa kansainvälistä tutkintaa räjähdyksestä.

Beirutissa suru ja epätoivo yhdistyivät torstaina vihaan, kun yhä useammat kysyivät, miten oli mahdollista, että kaupungin satamassa säilytettiin vuosikausia tonnikaupalla räjähdysherkkää ammoniumnitraattia, vaikka sen tiedettiin olevan erittäin vaarallista.

Jo entuudestaan muun muassa työttömyyden, superinflaation, miljoonien pakolaisten ja korruption vaivaama maan hallinto oli luonnollisesti arvostelijoiden päämaali.

– Minulle on ollut koko ajan selvää, että meitä johtavat epäpätevät ihmiset ja epäpätevä hallitus. Mutta se, mitä nyt on tapahtunut, on jo täysin rikollista, puuskahti Beirutissa asuva Chadia Elmeouchi Noun sairaalavuoteeltaan BBC:n haastattelussa.

Beirutin satama vaurioitui tiistain räjähdyksessä pahasti.

Carnegie Middle East Center -ajatushautomon johtajan Maha Yahyan mukaan kaikissa muissa maissa hallitus olisi jo pakannut laukkunsa ja eronnut.

– Olipa onnettomuuden syy sitten mikä tahansa, sen taustalla on rikollinen piittaamattomuus, Yahya perusteli.

– Beirut itkee ja huutaa: ihmiset ovat hysteerisiä ja he ovat väsyneitä, kiteytti puolestaan elokuvantekijä Jude Chehab Beirutin tunnelmat.

New York Times kertoo, että Punaisen Ristin teltalla Gemmayzehin alueella puhkesi torstaina kahakka, kun paikallinen puhui loukkaavaan sävyyn Libanonin presidentistä Michel Aounista.

Beirutin sairaalassa oli torstaina synkkä tunnelma, kun paikalliset surivat räjähdyksessä menehtyineitä.

Libanonin oikeusviranomaiset ovat luvanneet, että onnettomuudesta vastuussa olevat saavat "maksimaalisen rangaistuksen". Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch peräänkuulutti torstaina kuitenkin riippumatonta ja puolueetonta tutkimusta turmasta, koska "epäilemme Libanonin oikeusjärjestelmän kykyä siihen".

Myös Beirutissa torstaina vieraillut Ranskan presidentti Emmanuel Macron peräänkuuluttaa kansainvälistä tutkintaa räjähdyksestä.

– Tarvitaan kansainvälinen, avoin ja läpinäkyvä tutkinta, jotta voidaan estää asioita jäämästä piiloon ja epäilyksiä nousemasta, Macron sanoi vierailunsa päätteeksi.

Presidentti vieraili torstaina tuhoutuneella satama-alueella, jossa vihainen ihmisjoukko huusi hallituksenvastaisia iskulauseita ja avunpyyntöjä Macronille. Vastauksena tähän Macron sanoi patistavansa Libanonin johtajia hyväksymään "uuden poliittisen sopimuksen" ja "muuttamaan järjestelmää, pysäyttämään Libanonin jakautumisen ja taistelemaan korruptiota vastaan".

Kriisin helpottamiseksi Libanonissa järjestetään lähipäivinä kansainvälinen apukonferenssi, jossa kerätyt varat ohjataan suoraan niitä tarvitseville ihmisille sekä avustusjoukoille ja -järjestöille, Macron sanoi.

Miehet kantoivat räjähdyksessä kuolleen 25-vuotiaan naisen arkkua Beirutissa.

Beirutin tiistaisen räjähdyksen uhrimäärä oli torstaina alkuillasta noussut 137:een. Raivaustyöt kestävät kuitenkin vielä pitkään, joten uhreja todennäköisesti löytyy lisää, sillä kymmenittäin ihmisiä on kateissa.

Saksa ilmoitti, että uhrien joukossa on yksi saksalainen diplomaatti, joka kuoli asunnossaan Beirutin keskustassa.

Paikalliset viranomaiset ovat arvioineet, että räjähdys jätti kodittomaksi ainakin 300 000 ihmistä ja aineelliset vahingot ovat useita miljardeja dollareita.

Myös Ranskassa on aloitettu tutkinta räjähdyksestä. Viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että räjähdyksessä haavoittui tämän hetken tietojen mukaan yli 20 Ranskan kansalaista.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö vertasi räjähdyksen humanitaarisia seurauksia Libanonin sisällissotaan. Järjestön mukaan räjähdyksessä vahingoittui satamassa sijaitsevia varastoja, joissa on säilytetty lääkkeitä ja rokotteita. Myös kolme sairaalaa sai vaurioita.