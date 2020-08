DN: Levottomuuksista tunnettuun Rinkebyhyn rakennettiin poliisiasema – työntekijät saavat poliisisaattueen työmatkalle

Rinkeby on yksi Ruotsin pääkaupungin Tukholman kaupunginosista.

”99 prosenttia siellä asuvista on rehellisiä kansalaisia, ja he ovat niitä, joiden hyväksi työskentelemme”, totesi poliisipäällikkö Frida Nordlöf Dagens Nyheterille.

Ruotsin Rinkebyssä poliisit voidaan saattaa töihin poliisisaattueen ympäröiminä.

Dagens Nyheter kertoo, että Rinkebyhyn on hiljattain rakennettu uusi poliisitalo, ja koska Rinkebyssä poliisin ja poliisiajoneuvojen kimppuun on vuosien varrella hyökkäilty, poliisisaattueella halutaan varmistaa, että työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi.

Rinkeby on yksi Tukholman kaupunginosista. Yli 90 prosentilla alueen asukkaista on maahanmuuttajatausta.

Lehti kertoo jo vuonna 2016 uutisoineensa, että useat poliisit epäröivät aloittaa työnteon uudessa poliisitalossa, sillä poliisit pelkäävät, että heitä seurataan töistä kotiin tai että autojen renkaita puhkotaan.

Poliisitalolla on syksyn aikana tarvittaessa iltaisin paikalla ylimääräinen iltapartio turvaamassa ”työtovereiden työmatkaa töihin ja kotiin”. Dagens Nyheterin mukaan kyse ei ole siitä, että työntekijät kuljetettaisiin kotiinsa, vaan poliisisaattueella tarvittaessa varmistetaan, että iltaisin työskentelevä henkilöstö pääsee turvallisesti kotiin.

2010-luvulla Rinkebyssä on ollut erilaisia levottomuuksia, joissa nuoret ovat muun muassa heitelleet kiviä, sytytelleet tulipaloja ja hyökänneet poliisiasemaa vastaan. Alkuvuodesta 2017 roihahtaneissa mellakoissa nuorisojoukko esimerkiksi poltti autoja, ryösteli kauppoja ja kivitti poliisia.

SVT:n mukaan paikallisten hartaasti toivoman poliisiaseman rakennustyöt viivästyivät aluksi siksi, ettei mikään rakennusyhtiö halunnut turvallisuussyistä ottaa työtä tehtäväkseen.

Palokunta sammutti palavia autoja Rinkebyn lähiössä Tukholmassa toukokuussa 2013.

Alueen poliisipäällikkö Frida Nordlöf kertoi olevansa iloinen siitä, että pääsee siirtymään töihin Rinkebyhyn. Nordlöf on työskennellyt alueella kymmen vuotta, ja hänen mukaansa tilanne Rinkebyssä on rauhoittunut huomattavasti.

Dagens Nyheter kysyi Nordlöfiltä, miksi poliisit tarvitsevat poliisisaattuetta Rinkebyssä.

– Poliisin ja poliisiajoneuvojen kimppuun on tehty hyökkäyksiä aiemmin. Vaikka moni asia on muuttunut, haluamme, että uusi henkilöstömme tuntee olonsa turvalliseksi, Nordlöf vastasi.

– Me, jotka olemme työskennelleet alueella aiemmin, tiedämme, kuinka paljon paremmaksi tilanne on muuttunut, mutta ne, jotka tulevat Rinkebyhyn ensimmäistä kertaa, tuntevat olonsa epävarmoiksi. Siksi aloitamme aluksi näin, jotta saamme kuvan tilanteesta. Emme ole tosiasiassa päättäneet, miten uusia resurssejamme käytämme. Se jää nähtäväksi, Nordlöf kertoi.

Dagens Nyheterin mukaan monien rikosten määrä Rinkebyssä on vähentynyt kuluneen vuoden aikana, mihin koronapandemialla saattaa olla osansa. Vakavien rikosten suhteen muutosta ei ole kuitenkaan tapahtunut.

Nordlöf sanoi usein kuulleensa, että monien mielestä poliisin pitäisi poistua Rinkebyn kaltaisilta alueilta. Nordlöf on kuitenkin eri mieltä, sillä hänen mukaansa ”99 prosenttia siellä asuvista on rehellisiä kansalaisia, ja he ovat niitä, joiden hyväksi työskentelemme”.

– Rikolliset eivät ole niitä, jotka säätelevät normit. Emme voi poistua alueelta ja antaa rikollisten ottaa sitä haltuunsa.