Tämä kaikki Beirutin räjähdyksestä tiedetään – kaikista seikoista ei yksimielisyyttä

Tämänhetkisten tietojen mukaan räjähdyksen aiheutti sataman varastoon säilötyt 2 750 tonnia ammoniumnitraattia.

Libanonin pääkaupungissa Beirutissa tiistaina tapahtuneissa räjähdyksissä kuoli ainakin 150 ihmistä ja loukkaantui yli 5 000.

Lukuisille silminnäkijöiden videoille tallentuneet räjähdykset tapahtuivat hieman iltakuuden jälkeen Suomen ja Beirutin aikaa. Räjähdyksiä edelsi sataman varastorakennuksen tulipalo.

Henkilövahinkojen lisäksi räjähdys aiheutti suuria vahinkoja alueen rakennuksille. Beirutin kuvernööri Marwan Aboud arvioi, että onnettomuus jätti jopa 300 000 ihmistä kodittomaksi.

– Koko Beirut on lasinsirpaleiden peitossa, koko kaupunki. Rakennusten ja autojen ikkunat ovat rikkoutuneet, kuvaili Abed El-Sayed hävitystä Beirutista tiistaina IS:lle.

Pahoin kärsineiden rakennusten joukossa oli myös Suomen vastavalmistunut Beirutin suurlähetystö. Lähetystön kaikki yhdeksän työntekijää selvisivät vammoitta. Ulkoministeriön mukaan onnettomuudessa loukkaantui yksi suomalainen.

Räjähdyksessä syntynyttä romua lensi noin 3,2 kilometrin päähän räjähdyspaikasta. Räjähdyksen kerrotaan tuntuneen myös aina 240 kilometrin päässä sijaitsevalla Kyproksella asti.

Tämänhetkisten tietojen mukaan räjähdyksen aiheutti sataman varastoon säilötyt 2 750 tonnia ammoniumnitraattia. Ammoniumnitraatti ehti olla varastossa noin kuuden vuoden ajan ennen onnettomuutta. Paikallisten tulliviranomaisten kerrotaan pyytäneen ammoniumnitraattilastin poistamista satamasta useaan otteeseen vuosien varrella.

Ammoniumnitraatin epäillään päätyneen satamaan venäläisomisteisesta MV Rhosus -aluksesta. CNN:n mukaan alus oli matkalla Georgian kautta Mosambikiin, mutta taloudelliset vaikeudet pakottivat sen pysähtymään Beirutissa. Miehistö päätyi lopulta hylkäämään aluksen, ja ammoniumnitraatti takavarikoitiin varastoon, jossa sitä säilytettiin kohtalokkaaseen päivään saakka.

Ammoniumnitraattia käytetään muun muassa lannoitteiden ja kaivosräjähteiden raaka-aineena.

Uhrien muistolle sytytettiin lukuisia kynttilöitä eri puolilla maailmaa. Kuva Iranista Libanonin suurlähetystön edustalta.

Libanonin pääministeri Hassan Diab on käynnistänyt tutkinnan räjähdyksen syyn selvittämiseksi. Maan sotilassyyttäjä ilmoitti myöhään torstai-iltana, että ainakin kuusitoista sataman työntekijää on pidätetty räjähdyksen vuoksi. Myös Ranska on ilmoittanut aloittaneensa tutkinnan onnettomuudesta.

Suomi tukee Punaisen Ristin auttamisoperaatiota Beirutissa lähettämällä paikalle asiantuntijaryhmän ja muun muassa lääkintä- ja hygieniatarvikkeita.

Johtuiko räjähdys todella vain ammoniumnitraatista?

Räjähdysonnettomuuksiin erikoistunut Tukesin ryhmäpäällikkö Kurt Kokko arvioi keskiviikkona IS:lle, että Beirutin räjähdyksen värin perusteella varastossa oli mahdollisesti muutakin kuin ammoniumnitraattia.

– Mitä muuta siellä on voinut olla, jonka kanssa ammoniumnitraatti on voinut reagoida. Tai mikä muu siellä on syttynyt, joka on aiheuttanut räjähdyksen, Kokko pohti.

Entinen CIA:n asiamies Robert Baer puolestaan kertoi CNN:n haastattelussa, ettei hän usko ammoniumnitraatin yksin aiheuttaneen räjähdystä.

Baerin mukaan räjähdyksen oranssi tulipallo kertoo siitä, että varastossa olisi ollut myös sotilasräjähteitä.