Kirjeenvaihtajan kommentti: Kolikkopula ja karanteeniviidakko – tällaista on lomailu korona-ajan Yhdysvalloissa

Korona-ajan lomailua rajoittavat osavaltiosta toiseen vaihtuvat rajoitukset, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Korona-ajan lomailu Yhdysvalloissa on tarkkaa puuhaa.

Koska Schengen-maista ei Yhdysvaltoihin tällä hetkellä saa matkustaa, kesäloma Suomessa ei ollut perheellemme tänä vuonna mahdollinen. Niinpä päätimme tehdä kaksi viikon mittaista ”road tripia” eli automatkaa.

Lasten ykkösvalinta Disneyworld ei tässä tilanteessa ollut vaihtoehto, sillä Florida on määrännyt New Yorkista, New Jerseystä ja Connecticutista matkustaville 14 päivän karanteenin. Se on hieman outoa, sillä juuri nämä kauhujen kevään läpikäyneet osavaltiot ovat saaneet tartuntansa kuriin.

Ei sillä, että Floridaan olisi tehnyt mieli mennäkään. Osavaltion koronaviruskäyrät sojottivat kesä-heinäkuussa lähes pystysuoraan ylös. Myös lentäminen tuntui turhalta riskiltä. Pitäkää ankkanne.

Koronavirustilannetta tutkimalla ensimmäisen lomamme kohteeksi valikoitui Virginia. Siirtomaa-ajan historiaa vaaliva Williamsburgin museokylä oli juuri avannut ovensa koronatauon jälkeen. Siellä tosin piti käyttää kasvomaskia myös ulkoilmassa, mikä ei ollut yli 30 asteen helteessä kovin mukavaa.

Säädösten viidakko

Yhdysvallat on liittovaltio, ja koronaviruskriisi on tehnyt siitä todella näkyvää. Jokaisessa osavaltiossa on voimassa erilaisia rajoituksia, eikä rajoitusten tiukkuus välttämättä riipu epidemiatilanteesta.

Kotiosavaltiomme New Jersey vetää edelleen tiukkaa linjaa. Pysähdyimme matkan varrella Marylandissa ja söimme ravintolassa sisällä ensi kertaa sitten maaliskuun. Myös Virginiassa ravintolat saivat ottaa asiakkaita sisään.

Palasimme kotiin 10. heinäkuuta, ja 11 päivää myöhemmin New Jersey lisäsi niin Virginian kuin Marylandin omalle karanteenilistalleen. Molemmissa osavaltioissa koronatartunnat olivat ylittäneet kriittisen rajan. Ehkä ravintoloiden avaaminen ei ollutkaan hyvä liike.

Seuraava kohteemme viikon levähdyksen jälkeen oli Uusi-Englanti. Useissa koillisen Yhdysvaltain osavaltioissa koronavirus oli pysynyt hyvin kurissa alusta asti. Massachusetts ja Maine laskivat ilman karanteenia osavaltioon vain New Jerseyn, New Yorkin ja toisten Uuden-Englannin osavaltioiden asukkaat.

Ajoituksemme oli jälleen täydellinen. Bostonin hieno akvaario oli juuri avannut ovensa, tosin sisään pääsi vain varaamalla etukäteen ajan. Valasristeilyllä oli väljää, sillä katamaraani sai ottaa kyytiinsä vain puolet normaalista kapasiteetistaan.

Ihmisten asenne koronavirukseen vaihteli paikkakunnalta toiselle. Bostonissa suurin osa ihmisistä piti kadulla maskia. Mainessa olin eräällä huoltoasemalla ainoa, joka sitä käytti. Rockportin kaupunki samassa osavaltiossa oli määrännyt, että sen pääkadulla jokaisen tulee pitää maskia. Suositulla vaellusreitillä ihmiset pitivät sekä maskia että turvavälejä.

Kolikot loppu

Maskien lisäksi lomaa väritti Yhdysvaltoja riivaava kolikkopula. Jotkut liikkeet ilmoittivat, että ne ottavat vastaan vain korttimaksun tai tasarahan. Koska ihmiset liikkuvat normaalia vähemmän ja käyttävät vähemmän käteistä rahaa, kolikoiden määrä kierrossa on laskenut.

Loman aikana sähköpostiin tuli myös kotikaupunkimme opetusviranomaisten päivityksiä siitä, miten kaupungin koulut syyskuussa avautuvat. Suunnitelmana on jakaa jokainen luokka kahtia niin, että kumpikin ryhmä on koulussa kaksi päivää viikossa ja kotiopetuksessa kolme.

Samalla kun ajoimme Massachusettsista kotiin, radiossa kerrottiin, että kaikki osavaltion ulkopuolelta saapuvat joutuisivat seuraavasta viikosta alkaen karanteeniin. Oli sopiva aika lopettaa loma. Enää ei ole montaa osavaltiota, joihin voisi New Jerseystä mennä joutumatta karanteeniin joko sinne mennessä tai kotiin palatessa.

Olisihan siellä Suomessa ollut ihan mukava käydä.