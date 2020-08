Varoitus Yhdysvalloista: Koronavirus voi levitä luultua tehokkaammin kouluissa – 200 teiniä sairastui Georgiassa

Kalifornialaiskoulussa pulpetteihin on asetettu turvaväleiksi pahvisia esteitä, joilla vierekkäin istuvia oppilaita eristetään toisistaan.

Jopa oireettomat lapset voivat olla merkittäviä viruksen levittäjiä.

Koronavirus voi levitä kouluissa helpommin kuin aiemmin on ajateltu, kertoo The Guardian. Asiasta on saatu viitteitä Yhdysvaltojen osavaltiossa Georgiassa sekä Israelissa.

Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) mukaan jopa oireettomat lapset voivat olla merkittäviä viruksen levittäjiä. Tämä ilmeni Georgian kesäleirillä puhjenneiden tartuntojen myötä.

Georgiassa järjestetyllä leirillä yöpyneistä lähes 600 osallistujasta yli 200 teini-ikäistä sai tartunnan. Tällä viikolla 260 Georgian koulualueen työntekijää on kielletty menemästä töihin, sillä he ovat saaneet tartunnan tai ovat olleet kontaktissa sairastuneihin henkilöihin.

Leiriläisten ei tarvinnut pitää leirillä suojamaskia, vaikka henkilökunnalla ne olivat pakollisia. Paikallisten terveysviranomaisten mukaan l6–19 -vuotiaat lapset yöpyivät suhteelliseen suurissa ryhmissä yhteisissä mökeissä.

Koronatapaus ilmeni kesäkuun lopussa, kun henkilökunnan teini-ikäisellä henkilöllä huomattiin oireita. Viranomaisten mukaan leirillä 344 testatusta henkilöstä 260:llä todettiin virus.

CDC:n raportin mukaan lasten iällä ei ollut vaikutusta viruksen leviämiseen, vaan tartuntoja todettiin kaikenikäisillä. Harvardin epidemiologi William Hanage huomauttaa, että lasten kykyä levittää virusta ei ole pystytty tutkimaan, koska koulut laitettiin kiinni heti pandemian alussa.

Yhdysvalloissa todettiin keskiviikkona yli 57 000 uutta koronatartuntaa ja liki 1 400 uutta koronakuolemaa. Siitä huolimatta presidentti Donald Trump kertoi jälleen uskovansa taudin hiipuvan ennen pitkää pois ja vaati avaamaan koulut.

– Tämä asia (koronavirus) on katoamassa pois. Se katoaa, kuten asiat katoavat, ja minun näkemykseni on, että koulujen tulisi olla auki, Trump sanoi.

Myös Israelissa huomattiin vastaavanlainen ilmiö, kun maa avasi koulut toukokuussa. Kuun lopussa ennen kesäloman alkua, noin sata koulua jouduttiin sulkemaan uudelleen tartuntojen ilmetessä.

Tuhansia oppilaita ja työntekijöitä joutui karanteeniin. Pahiten virus näkyi jerusalemilaisessa lukiossa, jossa 153 oppilaalla ja 25 henkilökunnan jäsenellä todettiin tartunta.

Israelin toimintaa on kehuttiin vielä keväällä, sillä tiukat rajoituspäätökset maaliskuussa saivat leviämisen tuolloin hyvin hallintaan.

Suomessa koulut avataan ensi viikolla. Opetusministeri Li Andersson ilmoitti keskiviikkona huolensa etäopiskeluun vaikutuksiin, jos kevään tilanteeseen päädyttäisiin uudestaan. Hän korostaa, että riskimaasta saapuessaan lapsen tulee jäädä karanteeniin.