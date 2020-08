Yhdysvalloissa useita ihmisiä on joutunut sairaalaan ja kuollut juotuaan metanolipohjaista käsidesiä

Muun muassa CNN ja NBC News raportoivat, että Yhdysvalloissa useat ihmiset ovat saaneet myrkytyksen juotuaan käsidesiä.

Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) raportoi keskiviikkona, että touko- ja kesäkuussa 15 aikuista on saanut myrkytyksen juotuaan metanolia sisältävää käsidesiä. Neljä heistä on kuollut.

New Mexicossa ja Arizonassa on todettu 15 metanolimyrkytystapausta. NBC Newsin mukaan myrkytyksen saaneiden keski-ikä on 43 vuotta, ja 13:ssa raportoiduista tapauksista myrkytyksen oli saanut mies.

Useissa tapauksissa käsidesiä oli juonut Alaskan tai Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluva henkilö, mutta NBC Newsin mukaan raportista eivät käy ilmi tarkat lukumäärät.

Kaikki 15 henkilöä oli toimitettu sairaalaan, jossa neljä heistä kuoli. Lisäksi kolmella todettiin näköongelmia, mikä on metanolimyrkytyksen tyypillinen sivuvaikutus.

CDC ei suosittele käyttämään metanolia sisältäviä käsidesejä. Se muistuttaa myös, ettei puhdistusainetta tulisi koskaan niellä.

Terveyskirjaston mukaan metanolin terveysvaikutuksiin kuuluvat sekä äkilliset myrkytykset että pitkäaikaiseen altistumiseen liittyvät haitat. Terveyskirjaston mukaan jo neljän millilitran metanoliannoksesta voi sokeutua.

Suomessakin metanoli on aiheuttanut useita myrkytyksiä etenkin vuoden 1995 jälkeen, jolloin metanolipohjaiset tuulilasinpesunesteet tulivat markkinoille. Myrkytykset yleistyivät aina vuoteen 2000, jonka jälkeen lasinpesunesteiden pakkausmerkintään vaihdettiin pääkallon kuva kertomaan erittäin myrkyllisestä kemikaalista. Terveyskirjaston mukaan metanolimyrkytykset ovat sittemmin vähentyneet, vaikka niitä todetaan Suomessa edelleen.

NBC Newsin mukaan yhdessä raportissa esitellyistä tapauksista 44-vuotias mies oli hakeutunut hoitoon, kun hänen näkönsä oli alkanut huonontua. Mies oli kertonut juoneensa tuntemattoman määrän käsidesiä parin päivän aikana. Myöhemmin hänet todettiin lähes täysin sokeaksi.

Osa potilaista oli hakenut apua saatuaan vatsavaivoja. Osa oli menettänyt tajuntansa.