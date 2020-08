Virossa positiivisen testituloksen saaneet suomalaiset ovat sairaalassa Tallinnassa. Maan terveysviraston tiedottajan mukaan loput noin 80:sta vieraasta ovat palanneet jo Suomeen ja THL:n seurantaan.

Useita suomalaisia on mahdollisesti altistunut koronavirukselle Viron Pärnumaalla hiljattain järjestetyissä yksityisjuhlissa. Viime viikonlopun yli kestäneisiin juhliin osallistui Viron terveysviranomaisten mukaan 83 vierasta, joista 80 oli saapunut Suomesta.

Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan juhlat järjestettiin Nehatun kylän vanhassa koulurakennuksessa, joka on nykyään yksityisessä suomalaisomistuksessa. Kaksi juhlien jälkeen Muhun saarelle matkustanutta suomalaista hakeutui koronatestiin saatuaan tiedon, jonka mukaan toisen heistä rappukäytävänaapurilla oli todettu koronavirus Suomessa.

Kaksikolle Virossa tehdyt testit osoittautuivat niin ikään positiivisiksi. Viron terveysviraston Terviseametin tiedottaja Eike Kingsepp kertoi keskiviikkona IS:lle, että kyseiset kaksi suomalaista on toimitettu sairaalahoitoon Tallinnaan.

Kingseppin mukaan sairaalahoitoa ei tarvittu potilaiden kunnon vuoksi, vaan kyse on tartunnan saaneita ulkomaalaisia yleisesti koskevasta menettelystä.

Suurin osa muista suomalaisvieraista on ehtinyt jo palata kotimaahan. Kingseppin käsityksen mukaan Terviseamet on ollut asiasta yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen THL:ään, joka on ottanut mahdollisesti altistuneet seurantaansa.

IS ei tavoittanut illalla THL:n edustajaa vahvistamaan asiaa.

– Talon omistaja ja hänen läheiset perheenjäsenensä ovat edelleen täällä. Tarkkailemme heidän terveydentilaansa parhaillaan. Jos heillä ilmenee oireita, heidät testataan, Kingsepp kertoi.

Hänen mukaansa osa juhlavieraista yöpyi viikonlopun aikana talossa ja osa talon pihalla teltoissa.

– He, joilla tartunnat todettiin, yöpyivät kymmenen muun kanssa samassa huoneessa. Heidän mahdollisuutensa tartunnan saamiseen on melko korkea tässä tilanteessa.

Kingseppin mukaan on toistaiseksi liian varhaista sanoa, ovatko muut suomalaiset mahdollisesti ehtineet tartuttaa ketään edelleen matkatessaan takaisin kotimaahan. Hän ei pitänyt sitä kovin todennäköisenä, sillä juhlista ei ole kulunut montaakaan päivää, ja mahdolliset oireet ilmaantuvat vasta jälkijunassa.

Kingsepp kiitteli Muhulle matkustanutta kaksikkoa, joka päätti poistua saarelta heti saatuaan tiedon Suomessa naapurilla ilmenneestä tartunnasta.

– He toimivat erittäin vastuullisesti. He pysyttelivät lauttamatkalla autossaan mantereelle palatessaan. He käyttäytyivät parhaalla mahdollisella tavalla ja ovat olleet hyvin avuliaita asian selvittelyssä. Olemme saaneet heiltä tarvittavat yhteystiedot ja kaikki on toiminut hyvin.

Kingseppin mukaan tilannetta tarkkaillaan nyt tiiviisti ja suuri osa suomalaiskaksikon kontakteista Virossa on jo saatu jäljitettyä.

– Ihmisiä on jo eristyksissä Muhun saarella hotellissa, jossa he yöpyivät.

Kingsepp kertoi aiemmin ERR:lle, että kahden suomalaisen tartunnat eivät toistaiseksi anna aihetta pelkoon uudesta epidemiapiikistä. Juhlaväki ei tiettävästi viikonlopun kuluessa ollut juurikaan kosketuksissa muihin ihmisiin, sillä majoittumisen lisäksi he myös valmistivat itse ruokansa paikan päällä.

Virossa on todettu maaliskuun alun jälkeen reilut 2 100 vahvistettua koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen on samassa ajassa menehtynyt 63 ihmistä.

Monen muun maan ohella myös Virossa on nähty koronatartuntojen lisääntymistä viime päivinä. Terviseamet tiedotti niin ikään keskiviikkona, että maassa oli edellisen vuorokauden kuluessa todettu 22 uutta tapausta.

Tartunnoista 11 on jäljitetty ERR:n mukaan Tartossa heinäkuun lopulla järjestettyihin juhliin, joissa oli mukana oireilevia ihmisiä. Loput tartunnat löytyivät henkilöiltä, jotka oleskelivat 3. elokuuta Sillamäen kaupungin satamassa olevalla aluksella.