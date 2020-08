Alkuperäiskansan johtaja oli sairastuessaan kerännyt varoja pandemialta suojautumiseen.

Yksi Brasilian johtavista alkuperäiskansojen päälliköistä kuoli keskiviikkona koronaviruksen aiheuttaman taudin komplikaatioihin.

71-vuotias Aritana Yawalapiti oli heimonsa päällikkö, joka tunnettiin työstään Amazonin sademetsän suojelemisen ja sademetsässä asuvien alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumisen puolesta.

– Hän oli erinomainen puolustaja taistelussa hänen kansansa kulttuurin säilyttämiseksi ja jatkamiseksi tuleville sukupolville sekä väsymätön aktivisti metsätuhojen vaikutuksia vastaan, perhe sanoi lausunnossaan.

Aritanalla todettiin koronavirustartunta kaksi viikkoa sitten, kun hänellä oli hengitysvaikeuksia. Hänet vietiin kotikylästään kaupunkiin sairaalaan, josta hänet myöhemmin siirrettiin toiseen kaupunkiin saamaan tehohoitoa. Siirtäminen maata pitkin kesti yhdeksän tuntia.

Sukulaisten mukaan vielä ei ole selvillä, tuodaanko ruumis takaisin kotikylään. Aihe on ollut herkkä Brasilian alkuperäiskansojen keskuudessa, sillä joissakin tapauksissa viranomaiset ovat kieltäneet ruumiiden viemisen kotikyliin perinteisiä hautajaismenoja varten. Viranomaiset ovat perustelleet ratkaisua viruksen leviämisen estämisellä.

Koronavirus on osunut erityisen kovaa Brasilian alkuperäiskansoihin, joilla ei välttämättä ole suojaa ulkopuolisia tauteja vastaan. Alkuperäiskansojen järjestön mukaan yli 22 000 alkuperäiskansaan kuuluvaa on saanut tartunnan ja yli 600 kuollut. Järjestö on syyttänyt presidentti Jair Bolsonaroa tilanteesta ja sanonut, ettei presidentti ole tehnyt mitään suojellakseen alkuperäiskansoja pandemialta.

Aritana oli sairastuessaan kerännyt varoja alkuperäiskansojen suojelemiseksi pandemialta.