Viron yleisradio: 80 suomalaista osallistui viikonloppuna yksityisjuhliin Pärnumaalla – ainakin kahdella todettu korona

Viron terveysviraston tiedottajan mukaan suurin osa suomalaisista on jo palannut kotimaahan, jossa he ovat täkäläisten viranomaisten seurannassa.

Virossa on todettu koronavirustartunta kahdella suomalaisella, jotka osallistuivat viime viikonloppuna yksityisjuhliin Pärnumaalla sijaitsevassa Nehatun kylässä. Asiasta keskiviikkona uutisoineen Viron yleisradioyhtiön ERR:n mukaan juhliin osallistui 83 vierasta, joista 80 on suomalaisia.

Tartunnan saaneet suomalaiset on toimitettu Tallinnaan sairaalahoitoon. Viron terveyslautakunnan tiedottajan Eike Kingseppin mukaan suurin osa muista juhlavieraista on jo palannut Suomeen, jossa he ovat täkäläisten viranomaisten seurannassa.

ERR:n mukaan viikonlopun yli kestäneet juhlat järjestettiin kylän vanhassa koulurakennuksessa, joka on nykyään yksityisessä suomalaisomistuksessa. Kaksi juhlien jälkeen Muhun saarelle matkustanutta vierasta hakeutui testeihin kuultuaan, että toisen heistä rappukäytävänaapurilla oli todettu korona Suomessa.

Kingseppin mukaan tartunnat eivät toistaiseksi anna aihetta pelkoon uudesta epidemiapiikistä. Juhlaväki ei tiettävästi viikonlopun kuluessa ollut juurikaan kosketuksissa muihin ihmisiin, sillä he majoittuivat sekä valmistivat itse ruokansa paikan päällä.