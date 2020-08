Valtavat räjähdykset iskivät Suomen Beirutin-lähetystön sijaistavan päällikön maahan – katso, millaista tuhoa aiheutui suurlähetystölle

”Siinä oli noin sekunti aikaa huomata, että on parempi juosta”, Aki Kauppinen kertoo räjähdyksestä.

Beirutin suurlähetystön sijaistava päällikkö Aki Kauppinen kertoo, että enää ei tunnu aivan niin katastrofaaliselta. Eilisillan tapahtumat ovat mielessä ja silmien edessä, kun hän vastaa puhelimeen pahoin tuhoutuneessa suurlähetystössä.

Suomen Beirutin-lähetystö sijaitsee kilometrin päässä räjähdyksen ytimestä vilkkaassa Achrafiehin kaupunginosassa. Tilat ovat modernin kerrostalon neljännessä kerroksessa.

Tällä hetkellä ne ovat käyttökelvottomat, mutta neljänteen kerrokseen uskaltaa kivuta. Valtava paineaalto tuhosi ikkunaruudut ja osan ovista. Kevyet rakenteet kuten väliseinät ja sisäkaton pahvilaatat ovat mennyttä. Kiinteistöhuoltoyhtiö on puhelun aikaan paikalla tutkimassa tuhojen kokoluokkaa. Todennäköisesti Charles Malek Avenuen tiloihin voidaan vielä palata.

Lähetystö on remontin tarpeessa.

Irtain tavara lenteli paineaallon voimasta.

Aki Kauppinen oli keskiviikkona työpäivän jälkeen kotiparvekkeellaan kuuden aikaan, kun hän huomasi ensimmäisen räjähdyksen.

– Aloin kuvata sitä, ja aika nopeasti sen perään tuli toinen räjähdys. Siinä oli noin sekunti aikaa huomata, että on parempi juosta. Kerkesin muutaman askeleen ottaa, kun tuli paineaalto ja heitti ikkunoiden mukana maahan, hän kertaa tapahtumia.

– Maata kömpiessä ensimmäisenä lähti toiminnan ajatus liikkeelle.

Kauppinen otti yhteyttä lähetystön henkilökuntaan, jotka kaikki voivat hyvin, ja lähti suurlähetystölle tarkastamaan suurlähetystöä.

Kadut olivat lasinsiruja, romua ja loukkaantuneita ihmisiä täynnä.

– Itsekin jouduin auttamaan ihmisiä matkan varrella.

Pintapuolisesti loukkaantuneita oli paljon, sillä lasinsiruja oli kaikkialla. Kauppinenkin satutti itsensä lievästi vaikeakulkuisella kadulla. Paineaalto tuhosi ikkunaruutujen lisäksi ovia, ja tavarat lentelivät. Monet haavoittuivat vakavasti. Kuolonuhreja on vahvistettu keskiviikkona iltapäivällä yli sata ja loukkaantuneita yli 4 000.

Ulkoministeriö on tavoitellut Beirutissa olevia suomalaisia. Yhden suomalaisen tiedetään loukkaantuneen lievästi, mutta päässeen jo sairaalasta.

Kadut täyttyivät rikkinäisestä lasista ja muusta romusta. Monet kulkivat kaduilla ilman kenkiä.

Keskiviikkona kadut on siistitty ja monet kaupat auenneet. Syvä finanssikriisi on johtanut vaikeaan taloustilanteeseen, eikä liikkeillä ole varaa olla kiinni.

Sairaaloissa töihin on haalittu kaikki henkilökunta, ja he hoitavat loukkaantuneita minkä ehtii.

Suurlähetystö jatkaa toimintaansa väistötiloissa ja etätöitä tehden. Kotona ei tosin ole järin viihtyisää.

– Asunto menee kyllä saneeraukseen. Kyllä Achrafiehin asunnot ovat kaikki aika remontoinnin tarpeessa, Kauppinen kertoo.

Alueella on monia räjähdyksen voimasta tuhoutuneita suurlähetystöjä.

Suurlähetystön sisätilat vaurioituivat pahoin.

Suomen suurlähetystössä on yhdeksän työntekijää, joista kolme on Suomesta lähetettyjä diplomaatteja, ja he asuvat lähetystön lähellä. Suurlähettilään residenssi vaatii myös mittavaa remonttia. Suurlähettiläs Tarja Fernández oli räjähdyksen aikaan Suomessa, mutta hänen sisäkkönsä oli asunnossa ja loukkaantui pintapuolisesti.

Lähetystö muutti uusiin tiloihin vain puolitoista vuotta sitten, ja seiniä viimeisteltiin vielä keväällä. Samassa modernissa toimistotalossa toimii Itävallan suurlähetystö ja erillinen Syyria-toimisto, pankki ja muita toimistoja.

– Eihän meillä vielä edes ole pidetty virallisia avajaisia, Fernández toteaa.

Suomen lähetystö on muutaman sadan neliömetrin ”uuden suunnan suurlähetystö”, jota Fernández kutsuu moderniksi, kauniiksi ja pieneksi. Tiloista puolet on avokonttoria ja puolet työhuoneita. Asiakaspalvelutilaa on, vaikka konsulipalvelut järjestetään Turkin Ankarasta käsin. Taideaarteita tai paperista arkistoa ei ole, eikä digitaalista materiaalia tuhoutunut.

Beirutin lähetystön vastuualuetta on Libanonin lisäksi Jordania ja Syyria.

Libanonin sotien aikana suurlähetystö siirrettiin Beirutista Syyrian pääkaupunkiin Damaskokseen, josta täytyi 2011 puhjenneen sisällissodan vuoksi lähteä. Ensin suurlähetystö siirtyi Beirutiin väliaikaisesti ja lopulta pysyvästi.