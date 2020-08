Trumpin haastattelu aiheutti kohun Yhdysvalloissa kun toimittaja löi koronatilastoja tiskiin: ”Et voi tehdä noin!”

Yhdysvaltain presidentin argumentointi herättää hämmennystä.

Donald Trumpin käytös tuoreessa Axiosin ja HBO:n videohaastattelussa hämmentää sosiaalisessa mediassa. Presidentti käy toimittaja Jonathan Swanin kanssa läpi eri tilastotietoja koronaviruksen aiheuttamista kuolemista ja kieltäytyy keskustelemasta kuolleiden määrästä suhteessa asukaslukuun, mikä on yksi yleisimmin maailmalla käytetyistä mittareista.

– Ai, katsotte kuolleisuutta suhteessa sairastapauksiin. Minä puhun kuolleisuudesta suhteessa väkilukuun. Siinä Yhdysvalloilla menee todella huonosti. Paljon huonommin kuin Etelä-Korealla, Saksalla ynnä muilla, Swan sanoo.

– Et voi tehdä noin, presidentti vastaa.

– Miksi en? toimittaja häkeltyy.

Twitter-kriitikot kommentoivat luulleensa videota alun perin brittiparodiaksi ja kehottavat tarkkailemaan presidentin ilmeitä hänen kuunnellessaan toimittajan sanoja. Monet kehuvat Jonathan Swanin rauhallista ja asiallista keskusteluotetta ja sitä että hän ei päästä presidenttiä helpolla vaan palaa toistuvasti tämän lausuntoihin.

Presidentti tahtoo esitellä haastattelussa lukuja, jotka hänen mukaansa todistavat, että Yhdysvalloilla sujuu koronan suhteen paremmin kuin muilla mailla. Kuolleisuus suhteessa väkilukuun on maassa hälyttävän korkealla tasolla, mutta Trumpin mukaan on tärkeämpää katsoa todettujen koronatapausten määrää kuin kuolleisuutta.

Yhdysvaltojen terveysviranomaisten mukaan liittovaltiossa on todettu 4,65 miljoonaa koronatartuntaa, joista 154 000 on johtanut kuolemaan. Maassa on todettu selvästi enemmän tartuntoja kuin missään muussa valtiossa. Worldometersin kansainvälisen vertailun mukaan Yhdysvallat on 10. sekä kuolleisuudessa suhteessa väkilukuun että tapausten määrässä suhteessa väkilukuun.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain tilanne johtuu vain siitä, että maa tekee enemmän testejä kuin mikään muu maa maailmassa ja siksi myös todettuja tapauksia on enemmän.

Presidentti Trump näyttää Swanille paperilta maan testauslukuja.

– Emmekö saa tästä kiitoksia? Koska me testaamme enemmän, meillä on enemmän tapauksia.

Swan huomauttaa, että amerikkalaisia kuolee tällä hetkellä tuhat ihmistä päivässä ja testeistä huolimatta sairaalat ovat koronapotilaita täynnä.

– Ihmisiä kuolee, se on totta, ja ... asia on niin kuin on. Se ei tarkoita, ettemme tekisi kaikkea minkä voimme. Tauti on kontrollissa niin hyvin kuin se voi olla.

Varsinkin tämä lausunto on kuohuttanut Yhdysvalloissa, jossa Trumpia on arvosteltu ensin taudin vähättelystä ja sitten kehotuksista avata taloutta liian nopeasti, mikä lietsoi taudin uuteen nousuun. Haastattelulausunnosta jäi vaikutelma, että tuhat kuollutta päivässä on siedettävä luku.

– Et raportoi tästä oikein, Jonathan, Trump toistaa haastattelussa syytöksensä mediaa kohtaan.

Keskustelu kiivastuu myös siitä, kun Swan tahtoo käsitellä koko maan lukuja ja Trump taas niiden osavaltioiden lukuja, joiden osalta tautitilanne on paranemaan päin.

Haastattelu on tehty tiistaina 28. heinäkuuta ja julkaistu maanantaina 3. elokuuta.

Tällä viikolla presidentti on kritisoinut Twitterissä Valkoisen talon koronaneuvonantaja Deborah Birxiä, joka CNN:n haastattelussa sanoi maan siirtyneen uuteen epidemian vaiheeseen. Presidentti on muun muassa Birxin kanssa eri linjoilla siitä, tuleeko koulut avata vai ei.

Australialaissyntyinen Jonathan Swan on Axios-uutissivuston politiikan toimittajana Washington DC:ssa.