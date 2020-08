Kanada on korvaamassa ilmavoimiensa vanhat Hornetit uusin monitoimihävittäjin.

Kaksi tarjokasta Yhdysvalloista, yksi Ruotsista, ja tässä ne ovat: Boeing F/A-18 E/F Super Hornet, Lockheed Martin F-35 ja Saab Gripen E. Nämä kolme monitoimihävittäjää ovat mukana tarjouskilvassa Kanadan vanhentuvien CF-18A-hävittäjien korvaamiseksi uudella kalustolla, kertoi Flight Global -lehti keskiviikkona.

Kanada on pyytänyt tarjoukset 88 koneesta. Hankinnan arvo on 9,5–12 miljardia euroa.

Kanadalaisten hävittäjäkaupat ovat viivästyneet pahoin, ja aikataulusta on sen vuoksi tulossa äärimmäisen tiukka. Uusien koneiden toimitusten pitäisi Flight Globalin mukaan alkaa vuonna 2025, samaan aikaan kuin Suomen uusien koneiden. Kanadalaiset pitäisi kuitenkin arvioida tarjokkaat ja valita voittaja vuonna 2022, jopa vuotta myöhemmin kuin Suomen.

Pari vuotta sitten Kanada ilmoitti käyttävänsä miljardi dollaria (runsaat 630 milj. euroa) lähes 40 vuotta vanhojen Hornetien pitämiseksi toimintakunnossa vielä vuoteen 2032 saakka.

Suomi on parhaillaan korvaamassa ilmavoimien Hornet-kalustoa. Noin 64 koneen kauppa on arvoltaan 10 miljardia euroa. Toimitusten on määrä alkaa 2025 ja päättyä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tarjokkaat ovat samat kuin Kanadan tarjouskilvassa, mutta lisäksi mukana ovat eurooppalaiset vaihtoehdot Dassault Rafale ja Eurofighter Typhoon. Lisäksi Boeing tarjoaa Suomelle Super Hornetien lisäksi elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneita EA-18G Growler-koneita.

Suomen tarjouskilpailu on kesken. Valtioneuvosto tekee hankintapäätöksen ensi vuoden lopulla.