Rakennuksen sisällä näkyi pieniä poksahduksia, ihmettelee onnettomuustutkija Beirutin räjähdyksestä.

Räjähdysonnettomuuksiin erikoistunut Kurt Kokko arvelee Beirutin sataman varaston sisällä olleen muutakin ainetta kuin ammoniumnitraattia.

Tukesin ryhmäpäällikkönä toimiva Kokko on katsellut Beirutin räjähdyksestä nähtäviä videoklippejä, joita on otettu eri suunnilta. Hän korostaa, että kaikki on vielä arvailua.

– Emme tiedä, mitä kaikkea varastossa on ollut. Joissakin videoissa näkyy, että rakennuksen sisällä on pienempiä ilotulitteenomaisia poksahduksia.

Uutiskuvista näkyy, miten Beirutin räjähdyksessä syntyi kellertävä väri.

Väri ei Kokon mukaan aivan vastaa sitä, mitä voi ammoniumnitraatin palamisesta olettaa.

– Voisin kuvitella, että isossa varastorakennuksessa on ollut jotakin muutakin.

Alustavien tietojen mukaan Beirutissa räjähti 2 750 tonnia ammoniumnitraattia.

Kokkoa kiinnostaa tietää, oliko varastossa oleva ammoniumnitraatti irtotavarana vai säkeissä.

– Mitä muuta siellä on voinut olla, jonka kanssa ammoniumnitraatti on voinut reagoida. Tai mikä muu siellä on syttynyt, joka on aiheuttanut räjähdyksen.

Kokko muistuttaa, että ammoniumnitraatti on epäherkkä räjähdysaine. Se ei itsestään ole suora räjähdysaine, vaan siihen pitää sekoittaa jotain mukaan.

Kokko kiinnitti uutiskuvista huomiota, että alkuvaiheessa näkyy selkeä patsas, joka näyttää tulipalolta.

– Kuumuus voi sytyttää ammoniumnitraatin, arvelee Kokko.

Kokko ei halua lähteä vertaamaan Beirutin räjähdystä esimerkiksi ydinvoimalaonnettomuuteen. Hän sanoo, että niiden toimintaperiaatteet ovat erilaisia.

– Kaikkihan näkevät, että tämä on valtava räjähdys, jossa oli valtavan kova paineaalto. Paineaalto rikkoi ikkunoita. Monesti ikkunoiden rikkoutumiset aiheuttavat merkittävän osan vammoista.

Kokko sanoo, että sama tapahtui Norjassa Breivikin räjähdyksessä.

Vuonna 2011 Anders Breivik räjäytti pommin Oslon keskustassa. Suurin osa vammoista tuli lasinsiruista.

Räjähdyksestä nousi oranssi savupilvi.

Kuvakombinaatio räjähdyksestä.

CIA:n entinen asiamies: Beirutin räjähdyksen aiheuttaja ei ole vain ammoniumnitraatti

Myös CNN:n haastattelema kokenut Lähi-idän tuntija uskoo, että räjähdyksessä oli mukana muutakin kuin ammoniumnitraattia.

Entinen CIA:n asiamies Robert Baer uskoo, että vaikka ammoniumnitraattia oli varastoitu satamaan, se ei aiheuttanut räjähdystä. CNN:n mukaan Baerilla on paljon kokemusta Lähi-idästä.

Baer epäilee, että varastossa on ollut armeijan aseistusta sekä polttoainetta. Hänen mukaansa varastossa olisi mahdollisesti ollut asekätkö, mutta on epäselvää, kelle se kuuluisi.

Baerin mukaan tulen oranssi pallo kertoo siitä, että kyseessä on sotaräjähteitä. Hän kuitenkin huomauttaa, että ennen räjähdystä syntynyt vaalea puuteri viittaa myös ammoniumnitraattin olleen osallisena ja palaneen räjähdyksessä. Baer huomasi myös muiden sotatarvikkeiden lauenneen ennen suurta räjähdystä.

Räjähdyksen tahallisuudesta ei ole todisteita. Myös Baerin mukaan voi olla, että räjähdys oli vahinko, mutta sotaräjähteiden säilyttäminen satamassa herättää kysymyksiä. Baerin mielestä on mahdollista, ettei räjähdyssyyn totuutta saada koskaan selville.

Libanonin uutismedia NNA:n ensilähteiden mukaan papatit olisivat synnyttäneet tulipalon varastossa sataman lähellä. Myöhemmin Libanonin pääministeri Hassan Diab sanoi, että räjähdyksen syynä oli 2750 tonnia ammoniumnitraattia, jota oli säilötty satamassa kuuden vuoden ajan ilman turvallisuusmääräyksiä.

Pääministeri on käynnistänyt tutkinnan syyn selvittämiseksi.