Beirutin moderni Suomen suur­lähetystö on tuusan nuuskana – myös lähettilään oma residenssi vaurioitui: ”Eihän meillä vielä edes ole pidetty avajaisia”

Suomen suurlähetystö Beirutissa sijaitsee modernin kerrostalon neljännessä kerroksessa kilometrin päässä räjähdyksen keskipisteestä.

Suomen vastavalmistunut Beirutin suurlähetystö tuhoutui tiistai-illan räjähdyksessä käyttökelvottomaksi. Kiviset seinät ovat paikoillaan, mutta ikkunat ja ovet vain muisto vilkkaan kaupallisen alueen keskellä. Talon turvallisuutta tutkitaan.

– Onneksi henkilökuntamme ei loukkaantunut, suurlähettiläs Tarja Fernández toteaa.

Hän lomaili räjähdyksen aikaan Suomessa. Paikan päällä työskennelleet kollegat selvisivät onnettomuudesta vahingoitta, vaikka lähetystön henkilökunnan asunnon sijaitsevat vain parin kilometrin päässä massiivisen räjähdyksen keskipisteestä.

Tuho on suurta.

Suurlähettilään oma residenssi on suurlähetystön tavoin vaurioitunut. Paikalla ollut sisäkkö sai pintanaarmuja, mutta hän voi nyt hyvin.

– Alueella asuu paljon diplomaattikuntaa. Kyllä omissa Whatsapp-ryhmissä on nyt vilkasta, Fernández kertoo.

Muiden maiden suurlähetystöjen henkilökunnan joukossa on myös räjähdyksessä loukkaantuneita. Yhteensä loukkaantuneita on arvioitu olevan 4 000 noin kahden miljoonan asukkaan kaupungissa. Keskiviikkoaamupäivänä kuolleita on kerrottu olevan yli sata.

Räjähdys tuntui myös kaupungin ulkopuolella.

Räjähdys sytytti tulipaloja ympäri kaupunkia.

Lähetystössä työskentelee yhteensä yhdeksän henkeä, joista kolme on lähetetty Suomesta diplomaatteina paikalle, yksi korkeakouluharjoittelija ja loput paikalta palkattuja.

Hallinnollinen avustaja Paula Jääskeläinen kertoi Ilta-Sanomille lähteneensä lähetystöltä hieman ennen kuudelta tapahtunutta räjähdystä pyörällä kohti kotiaan.

– Onneksi en ollut räjähdyksen tapahtuessa enää ulkona kadulla.

Fernándezia sijaistava Aki Kauppinen ei loukkaantunut, mutta Fernándezin mukaan hänenkään kotonaan ei enää ole ikkunoita.

Kokonaiskuvaa tuhoista ei vielä ole, mutta ne ovat valtavat.

Beirutin suurlähetystön vastuualuetta on Libanonin lisäksi Jordania ja Syyria. Konsulipalvelut hoidetaan Turkin Ankarassa sijaitsevasta suurlähetystöstä.

Libanonin sotien aikana suurlähetystö siirrettiin Beirutista Syyrian pääkaupunkiin Damaskokseen, josta täytyi 2011 puhjenneen sisällissodan vuoksi lähteä. Ensin suurlähetystö siirtyi Beirutiin väliaikaisesti ja lopulta pysyvästi.

Räjähdyksessä tuhoutuneisiin tiloihin päästiin muuttamaan puolitoista vuotta sitten. Seiniä viimeisteltiin vielä keväällä.

– Eihän meillä vielä edes ole pidetty virallisia avajaisia, Fernández toteaa.

Hän kuvailee lähetystöä moderniksi, kauniiksi ja pieneksi ”uuden suunnan suurlähetystöksi”. Neliöitä on muutama sata, joista puolet avokonttoria ja puolet työhuoneita. Taideaarteita tai paperista arkistoa ei ole, eikä digitaalista materiaalia tuhoutunut.

– Kaikki arvokas on turvattu.

Suurlähetystö sijaitsee neljännessä kerroksessa kivisessä toimistorakennuksessa Itävallan suurlähetystön kanssa Charles Malek Avenuella Achrafiehin kaupunginosassa. Samassa rakennuksessa on myös Itävallan erillinen Syyria-toimisto, pankki ja toimistotiloja. Vilkkaalla kaupallisella alueella on monia suurlähetystöjä ja korkealle ulottuvia moderneja lasitaloja vanhojen ranskanaikaisten rakennusten vieressä.

Satama-alue on nyt maan tasalla.

Linnuntietä matkaa räjähdyspaikkaan, Beirutin pohjoiseen satamaan on tasan kilometri. Kaupungissa toimii viiden hengen voimin Suomen Lähi-idän instituutti, joka sijaitsee etelämmässä kahden kilometrin päässä satamasta.

Suurlähettilään residenssi sijaitsee muutaman sadan metrin päässä lähetystöstä.

– Olen aamuisin katsellut satamaan omalta parvekkeelta, Fernández sanoo.

Satama on asianosattomilta suljettua teollisuusaluetta, jossa varastoja on Fernánadezin mukaan ”pitkin poikin”. Vilkkaassa satamassa käy myös Unifilin aluksia, joista yksi oli rantautuneena räjähdyksen aikaan. Joukko rauhanturvaajia loukkaantui, osa Unifilin mukaan vakavasti. YK:n johtama Unifil-rauhanturvaoperaatio on ollut käynnissä vuodesta 1978, ja siihen osallistuu tällä hetkellä 200 suomalaista rauhanturvaajaa.

Lähistön laivoilla olleet saivat pahoja vammoja.

Tämänhetkisten tietojen mukaan tiistai-iltana räjähti 2 750 tonnia satamavarastossa säilöttyä ammoniumnitraattia. Syy ei ole selvillä.

– Ikävää, että siellä on ollut niin valtava varasto, joka on ollut suuri uhka koko kaupungille ja uhka on realisoitunut pahimman uhkakuvan mukaan.

Maa kärsii syvästä finanssikriisistä, joka varmasti vaikeuttaa kaupungin uudelleenrakennusta. Vielä ei ole tiedossa, milloin ja missä suurlähetystö seuraavan kerran aukeaa.

– Varmaan tässä on aikamoinen urakka Beirutille, että saadaan kaikki ikkunat ja ovet paikoilleen.

Pohjoisen sataman alue on täysin tuhoutunut.

Libanoniin on tehty 40 ja Beirutiin 12 matkustajailmoitusta. Kaikkia suomalaisia ei ole vielä tavoitettu. Yhden suomalaisen tiedetään loukkaantuneen iskussa lievästi mutta päässeen aamupäivään mennessä sairaalasta.

– Olemme illan ja yön mittaan pyrkineet tavoittamaan näitä. Osa ovat jo aiemmin lähteneet Beirutista pois, mutta meidän tietojemme mukaan tällä hetkellä ainakin yksi suomalainen on tarvinnut sairaalahoitoa siellä, eli tilanne on hyvin vakava, ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi Ylen Aamu-tv:ssä.

Hän totesi olevansa onnellinen siitä, ettei lähetystön henkilökunta loukkaantunut, vaikka rakennus itsessään tuhoutui.