Markus Leikolan tiukka uutuusdokumentti koronasta kysyy, onko Ruotsi liian demokraattinen

Markus Leikolan oiva uutuusdokumentti Euroopan koronaloki: Vyöry ja vastarinta onnistuu tuomaan paljon uusia eväitä koronakeskusteluun. Dokumentti käy pandemian alun läpi kronologisesti aloittaen Kiinasta ja jatkaen Italian kautta läpi Euroopan. Suomen tilannettakin käsitellään, mutta se ei ole dokumentissa keskiössä.

Koronapandemia on myllännyt Euroopassa pahoin.

Ote on ilahduttava, ja dokumentissa on aitoa analyysia, jossa on uutisaddiktillekin uutta antia. Tammi-helmikuun poliittisen hitauden läpikäymisessä on tietty jälkiviisauden maku, mutta samaan aikaan Leikola selvittää hyvin, miksi poliittiset instituutit toimivat niin hitaasti kuin toimivat.

Brexit varasti EU:ssa lavan tammikuun lopussa, Italian hajanainen poliittinen kenttä ei yhdistynyt kriisin edessä tarpeeksi nopeasti, ja Ranskan terveysministeri joutui eroamaan muista syistä. Kaikkein tärkeimpänä uuden taudin vakavuutta ei tiedetty. Ruotsin tilanteen suhdetta maan demokraattiseen rakenteeseen puidaan kiitettävästi. Onko syy Ruotsin strategiaan maan äärimmäisessä demokraattisuudessa?

Haastateltaviksi Leikola on löytänyt komean joukon ammattilaisia ympäri maailmaa EU-komissaareista eri maiden tutkijoihin ja merkittäviin terveysviranomaisiin. Inarin johtava lääkäri Outi Liisanantti kertoo, millaista oli todeta ensimmäinen tartunta jo tammikuussa ja miten hän ei koko kevään aikana uskaltanut mennä saunaan ilman että puhelin oli heti oven toisella puolella hätätapausten varalta.

