Beirutin räjähdys rikkoi suomalaisen Taavin kodin ikkunat: ”Ensimmäinen ajatus oli pommi”

Beirutissa tapahtunut räjähdys säikäytti lähistöllä asuvan suomalaisen perheen.

Suomen Lähi-idän instituutin tutkija Taavi Sundell oli juuri saapunut töistä kotiin ja vietti aikaa olohuoneessaan, kun Libanonin pääkaupungin Beirutin satamassa räjähti. Sundell asuu vaimonsa ja 4-vuotiaan poikansa kanssa Achrafiehin asuinalueella, noin kolmen kilometrin päässä räjähdyspaikalta.

– Ensin kuului pienempi ääni. Ajattelimme, että lentokone lensi yli. Sitten pamahtikin kunnolla. Tuntui siltä, kun olisi räjähtänyt ihan vieressä. Sitten ikkunat pamahtivat sisään, Sundell kertoo IS:lle puhelimitse.

Ensitöikseen he nappasivat pojan syliinsä ja pakenivat vessaan.

– Siellä mietimme hetken aikaa, että tuleeko räjähdyksiä kohta lisää ja pysyykö talo pystyssä.

– Tällä on ollut kaikenlaisia jännitteitä, joten ensimmäinen ajatus oli, että kyseessä on pommi. Ja siitä tuli pelko siitä, että mitä pitää tehdä ja minne kannattaa mennä, koska räjähdys tuntui kuuluvan niin läheltä.

Perhe asuu vanhassa kolmikerroksisessa rakennuksessa, jonka alakerrassa asuu myös heidän kahdeksankymppinen vuokraemäntänsä. He siirtyivät vuokraemännän asuntoon seuraamaan tilannetta uutisista ja soittelemaan ystäville. Perhe on onnekseen saanut kaikki tavoittelemansa paikalliset tuttavat kiinni. Enää perheen kissa on karkuteillä.

Sundell uskaltautui lopulta myös kadulle katsomaan tilannetta. Joka paikassa näkyi rikkoutunutta lasia, aivan kuin ulkona olisi satanut.

Nyt perhe on saanut hieman rauhoituttua.

– Olemme saaneet asunnon siivottua lasista ja muusta sotkusta ja nyt istumme alas ihmettelemään, että mitä tänään tapahtuikaan. Tämä oli pojalle ja kaikille meille hyvin väsyttävä kokemus, Sundell summaa tunnelmia.

Suomen aikaan kahdelta keskiviikkoaamuna räjähdyksessä kerrottiin kuolleen ainakin 78 ihmistä ja yli 4 000 ihmistä oli loukkaantunut.

Libanonin pääministerin mukaan satamassa räjähti noin 2 750 tonnia ammoniumnitraattia, jota oli varastoitu satamassa.

