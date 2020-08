Suomen edustuston tilat tuhoutuneet Beirutissa tapahtuneessa räjähdyksessä – ”Niitä ei oikeastaan ole”

Suomen edustuston tilat ovat tuhoutuneet Beirutissa Libanonissa tapahtuneessa räjähdyksessä, kertoo Helsingin Sanomat.

Asiasta kertoi lehdelle puhelimitse edustuston päällikön sijainen Aki Kauppinen.

– Niitä ei oikeastaan ole, hän sanoo.

HS:n mukaan edustusto on vajaan kahden kilometrin päässä räjähdyspaikalta.

Savu nousi valtavan räjähdyksen jälkeen Beirutissa.

Kauppisen mukaan Beirutissa olevia suomalaisia yritetään saada parhaillaan kiinni eikä tiedossa ole vielä loukkaantuneita suomalaisia. Hänen mukaansa moni sairaala on täynnä ja suomalaisia kehotetaan pysymään turvallisessa paikassa ja hakeutumaan hoitoon tarvittaessa.

Suomen ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Tiina Tähtinen kertoo IS:lle, että hänen tietojensa mukaan edustuston henkilövahvuus on yhdeksän henkilöä nyt, kun lomakausi on käynnissä. Työntekijöistä kaksi on suomalaisia.

– Tämän hetken tiedon mukaan suomalaisia ei ole loukkaantunut, Tähtinen kertoo ennen iltakymmentä.

Räjähdys on aiheuttanut mittavia tuhoja lähialueilla.

Pääministeri Sanna Marin vahvisti myöhään tiistaina illalla Twitterissä, että lähetystö on tuhoutunut.