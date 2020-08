Madeleine McCannin murhasta epäilty saattaa vapautua pian – ”Helvetissä voi tilata pyhää vettä juotavaksi, ennen kuin hän suostuu yhteistyöhön”

13 vuotta sitten kadonneen brittitytön murhasta epäillyn saksalaismiehen asianajaja antoi australialaiskanavalle haastattelun, jossa hän piti syyttäjien toimintaa epätoivoisena ajan pelaamisena.

Vuonna 2007 Portugalissa kadonneen Madeleine McCannin, 3, murhasta epäilty saksalainen Christian Brückner, 43, kieltäytyy edelleen yhteistyöstä tapausta tutkivien viranomaisten kanssa.

– Helvetissä voi tilata pyhää vettä juotavaksi, ennen kuin asiakkaani suostuu yhteistyöhön syyttäjänviraston kanssa, Brücknerin asianajaja Friedrich Fülscher kertoi australialaiselle 9News-uutiskanavalle antamassaan erikoishaastattelussa.

Madeleine McCann, 3, katosi perheensä hotellihuoneesta Portugalin Algarvessa toukokuussa 2007. Tytön ruumista ei ole löydetty, mutta Saksan poliisi uskoo hänen tämän olevan kuollut.

Saksan ja Britannian poliisivoimat kertoivat kesäkuussa epäilevänsä Christian Brückneria, 43, Madeleinen sieppauksesta ja murhasta. Kuvan miehestä otti Italian poliisi vuonna 2018, jolloin tämä pidätettiin huumerikoksista maassa ollessaan.

Fülscher vetosi asianajajan ja asiakkaan välisten keskusteluiden luottamuksellisuuteen, kun häneltä kysyttiin, kuinka Brückner on reagoinut kysymykseen mahdollisesta osallisuudestaan Madeleinen katoamiseen.

Häneltä kysyttiin myös, miksei Brückner puhu poliisille, jos tällä ei ole mitään salattavaa.

– Syyttäjänviraston on todistettava, että hän on syyllistynyt rikokseen. Epäillyn ei tarvitse todistaa, ettei hän ole, Fülscher totesi.

Osa Fülscherin haastattelusta on nähtävissä alla olevalla videolla, jonka 9News on julkaissut Twitterissä.

Saksan poliisi on viime viikkoina tehnyt etsintöjä paikoissa, joissa Portugalin ja Saksan välillä vuosia liikkuneen Brücknerin tiedetään asuneen aiemmin. Kaivauksia on tehty esimerkiksi Hannoverissa sijaitsevalla siirtolapuutarhatontilla, jota Brücknerin uskotaan vuokranneen Madeleinen katoamisen aikoihin.

Poliisi teki kaivauksia Hannoverissa sijaitsevalla siirtolapuutarhalla viime viikon keskiviikkona.

Saksan median mukaan etsinnöissä tontilta löydettiin salainen kellari, mutta viranomaiset ovat olleet vaitonaisia työnsä tuloksista. Fülscher julkaisi viime viikolla ensimmäisen virallisen lausuntonsa tutkinnasta kutsumalla Hannoverin kaivauksia ”puhtaaksi epätoivoisuudeksi” syyttäjien taholta.

– Ilmiselvästi tutkijoille on kova paikka myöntää, että he ovat lyöneet vetoa väärän hevosen puolesta. Asiakkaani on hiljaa syytteistä, mutta se ei tarkoita, että hänellä olisi jotain salattavaa, Fülscher sanoi tuolloin Telegraphin mukaan.

Saattaa vapautua ”jo parin viikon päästä”

Syyttäjä Hans Christian Wolters myönsi jo kesäkuun lopulla, että Brücknerin mahdollinen murhasyyte saattaa vielä kaatua todisteiden puutteeseen. Samaan aikaan syyttäjän taholta on kuitenkin kuultu myös lausuntoja jo löydetyistä todisteista, jotka viittaisivat vahvasti miehen syyllisyyteen.

Fülscherin mukaan syyttäjät yrittävät voittaa tutkimuksillaan epätoivoisesti aikaa, sillä on mahdollista, että Brückner on päästettävä vapaalle jalalle ”jo parin viikon päästä”. Mies istuu tällä hetkellä Kielissä sijaitsevassa vankilassa vuoden ja yhdeksän kuukauden mittaista huumetuomiota, joka on suoritettu loppuun tammikuussa.

Brückner suorittaa tällä hetkellä huumerikoksista saamaansa tuomiota Kielissä sijaitsevassa vankilassa.

Brückner on kuitenkin anonut pääsyä ehdonalaiseen vapauteen, jonka myötä hän pääsisi ulos vankilasta suoritettuaan tuomiosta kaksi kolmasosaa. Hänet on tuomittu myös seitsemäksi vuodeksi vankeuteen yhdysvaltalaisen eläkeläisen väkivaltaisesta raiskauksesta, joka tapahtui Portugalissa vuonna 2005.

Tuomiosta on kuitenkin valitettu muotoseikkojen perusteella Euroopan unionin tuomioistuimeen, jonka odotetaan muun muassa Daily Mailin mukaan päättävän asiasta lähiaikoina.

”Hän on hyvin rauhallinen ja ystävällinen”

Fülscherin mukaan tutkijat eivät ole löytäneet viimeisimmissä tutkimuksissaan mitään, mikä liittyisi suoraan Madeleinen tapaukseen. Hän sanoi 9Newsin haastattelussa uskovansa, että tutkijat haluavat vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen päästäkseen näin vaikuttamaan oikeuden päätöksiin.

– Meidän järjestelmässämme jokaisella ihmisellä on oikeus saada puolustusta asianajajalta. Hän on viaton niin kauan kunnes hänet todistetaan syylliseksi, asianajaja painotti.

Portugalin poliisi etsi kesäkuun alussa Madeleine McCannin ruumista viemärikaivoista Algarven Praia da Luzin alueella.

Fülscherin mukaan Brückner on jouduttu sijoittamaan uhkailun ja häirinnän vuoksi eristysselliin sen jälkeen, kun Saksan ja Britannian poliisivoimat nimesivät tämän Madeleinen epäillyksi murhaajaksi kaksi kuukautta sitten.

– Media on kuvaillut asiakastani hirviöksi. Kun me keskustelemme, hän on hyvin rauhallinen ja ystävällinen, Fülscher kuvaili asiakastaan.