Rantahiekkaan piirretty SOS pelasti mieskolmikon mikronesialaiselta saarelta

Miehet ajautuivat lähes 200 kilometrin päähän alkuperäisestä määränpäästään.

Rantahiekkaan piirretyt kirjaimet SOS pelastivat kolme pienelle mikronesialaiselle Pikelot-saarelle rantautunutta merenkävijää.

Miesten oli määrä purjehtia torstaina 42 kilometrin matka Pulawatilta Pulapin atolleilla seitsemänmetrisellä veneellä. Miehet ajautuivat kurssiltaan pois, ja veneen polttoaine loppui.

Väliaikaiseksi turvasatamaksi löytyi asuttamaton Pikelotin saari, joka sijaitsee 190 kilometrin päässä miesten alkuperäisestä määränpäästä. He kirjoittivat hietikkoon SOS kirjaimilla, jotka kuvissa näyttävät lähes helikopterin kokoisilta.

Eri uskomusten mukaan SOS on lyhenne sanoista Save Our Souls (pelastakaa sielumme), Save Our Ship (pelastakaa laivamme) tai Send Our Savior (lähettäkää pelastajamme), mutta alun perin kirjaimet eivät merkinneet muuta kuin helposti tunnistettavaa hätäkutsua morseaakkosilla.

Hiekkarannalla näkyy kirjainten lisäksi miesten sininen alus.

Miesten etsinnät aloitettiin, kun he eivät saapuneet Pulapin atolleille ajallaan. Vieressä sijaitsevalta Yhdysvaltoihin kuuluvalta Guamin saarelta koordinoitiin pelastusoperaatiota.

Kolmen tunnin etsintöjen jälkeen yksi helikoptereista oli palaamassa maihin, kun onnisti.

– Käännyimme välttääksemme sadekuuroja ja siinä hetkessä katsoimme alas ja näimme saaren. Päätimme katsastaa sen, ja sitten näimme SOS:in ja veneen sen vieressä rannalla. Soitimme Australian Merivoimiin, koska heillä oli lähistöllä kaksi helikopteria, jotka voivat auttaa ja laskeutua saarella, everstiluutnantti Jason Palmeira-Yen kirjoittaa Merivoimien Facebook-julkaisussa.

Miehille tuotiin ruokaa ja vettä ja heidän terveydentilansa tarkastettiin. Myöhemmin samana päivänä he pääsivät partioveneellä pois Pikelotin saarelta.

Pulawatin ja Pulapin atollit kuuluvat Mikronesian liittovaltioon, joka sijaitsee Tyynellä valtamerellä Karoliinien saaristossa Filippiinien itäpuolella. Pinta-alaltaan suuri valtio koostuu 65 asutetusta saaresta, joilla asuu yhteensä 102 000 mikronesialaista.