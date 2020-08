Suomalaisyrittäjä Wille Yli-Luoma juoksi Portlandissa poliiseja karkuun – ”Yksi Amerikan rasistisimmista kaupungeista”

Entinen lumilautailija Wille Yli-Luoma on osallistunut Black lives matter -mielenosoituksiin.

Suomalainen kahvilayrittäjä Wille Yli-Luoma on osallistunut Oregonin Portlandissa jo yli kaksi kuukautta jatkuneisiin mielenosoituksiin. Entinen lumilautailija pitää kaupungissa kahvinpaahtimoa ja kolmea kahvilaa.

Wille Yli-luomalla on Portlandissa kolme kahvilaa.

Yli-Luoma kertoo olleensa kaksi viikkoa sitten maanantaina etu­rintamassa, kun mielen­osoittajat tukkivat liitto­valtion oikeus­talon ovia, jotta rakennusta vartioivat poliisit eivät pääsisi ulos.

– Kaksi poikaa alkoi sytyttää ovea tuleen. Silloin monet meistä sanoivat, että ei sytytetä sitä, ja sammutimme tulen. Siitä tuli vähän keskinäistä tappelua. Toinen heistä sanoi, että he tappavat meitä ja kysyi onko rakennus ihmishenkiä arvokkaampi, Yli-Luoma kertoo.

– Ymmärrän toisaalta häntä. Se, mitä poliisit ovat tehneet, on niin paljon pahempaa kuin mitä kukaan protestoija on ikinä tehnyt.

Yli-Luoman mielestä ulkopuolisille on syntynyt Portlandin mielenosoituksista väärä kuva. Mielenosoittajia syytetään poliisien provosoinnista, ja presidentti Donald Trump sanoo kaupungin olevan vasemmistoradikaalien hyökkäyksen kohteena.

– Se ei ole oikea kuva siitä, mitä täällä tapahtuu. Loppujen lopuksi se on hyvin pieni osa kaupungista, missä kaikki tapahtuu. Ei Portland ole missään kaaoksen vallassa.

Portlandin mielenosoitukset rauhoittuvat, kun liittovaltion joukot luovuttivat viime torstaina vastuun oikeustalon turvallisuudesta osavaltion poliisille.

Mielenosoittajia Portlandissa sunnuntaina.

Poliisien toiminta ihmetyttää

Yli-Luoma myös kyseenalaistaa joitain mielenosoittajien taktiikoita. Useina iltoina protestoijat härnäsivät oikeustaloa vartioivia agentteja, kunnes nämä hajottivat väkijoukon kyynelkaasulla ja tainnutuskranaateilla. Kaasun hälvennyttyä mielenosoittajat jatkoivat härnäämistään, ja kuvio toistui.

– Ihmiset vähän haluavat, että ne juoksevat perään. Olin mukana siinä, ja koin sen vähän hulluksi. Kun kello oli puoli kaksi, sanoin kaverille, että lähden himaan.

Samaan aikaan katua pitkin lähestyi liittovaltion agenttien ajoneuvo. Kaksi agenttia hyppäsi kyydistä ja lähti juoksemaan kohti Yli-Luomaa ja tämän ystävää.

– Mulla oli juoksukengät jalassa, ja olen hyvässä kunnossa. Eivät he saaneet varusteissaan minua kiinni. Kun menin kotiin, en saanut nukuttua moneen tuntiin, koska oli niin paljon adrenaliinia.

Liittovaltion agentit ovat hajottaneet väkijoukkoja kyynelkaasulla Portlandissa.

Mielenosoittajia kuvattuna Portlandissa 2. elokuuta 2020.

Mielenosoittajat vaativat muun muassa poliisin rahoituksen leikkaamista ja liittovaltion joukkojen poistamista Portlandista. Yli-Luoman mielestä vaatimukset ovat perusteltuja.

– Mun kavereita on joutunut kiinni, ja niitä on hakattu. Se on musta ihan naurettavaa. Miten se on edes laillista?

– Kaikki poliisit on jotenkin suojeltu. Vaikka he murhaisivat jonkun, eivät he koskaan saa samoja syytteitä kuin joku siviili.

Poliiseja kuvattuna Portlandissa 1. elokuuta 2020.

Mielenosoittajat suojautuvat muun muassa sateenvarjoin poliisien käyttämää pippurisumutetta vastaan Portlandissa.

”Paljon uusnatseja”

Portlandissa yli 15 vuotta asunut Yli-Luoma ei ole yllättynyt siitä, että mielenosoitukset ovat kaupungissa niin voimakkaita.

– Tämä on pohjimmiltaan yksi Amerikan rasistisimmista kaupungeista, Yli-Luoma sanoo.

– En aikaisemmin edes tajunnut sitä, mutta täällä on paljon uusnatseja.

Yli-Luoma pyrkii kantamaan oman vastuunsa asian muuttamisesta myös yrityksensä Heart Roastersin kautta.

– Olemme päättäneet tehdä tästä yrityksestä sellaisen, että useampi tummaihoinen haluaa tulla tänne töihin. Kahvin ympärillä on vähän snobikulttuuria, eikä se houkuttele vähemmistöjä.