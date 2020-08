Asiakirjat käsittelivät Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen välisiä kauppakeskusteluja.

Britannian entinen elinkeinoministeri Liam Fox on joutunut hakkeroinnin kohteeksi, kertoo The Guardian.

Uutissivuston mukaan venäläiset hakkeroijat murtautuivat useaan otteeseen Foxin henkilökohtaiselle sähköpostitilille. Hakkeroijat saivat haltuunsa Britannian ja Yhdysvaltojen välisiä turvaluokiteltuja asiakirjoja, jotka käsittelivät maiden kauppakeskusteluja.

Nyt Briteissä ihmetellään, miksi ex-ministeri oli käyttänyt turvatonta henkilökohtaista sähköpostiaan hallituksen asioihin. Fox on konservatiivinen parlamentin jäsen ja tällä hetkellä Britannian ehdokas Maailman kauppajärjestön (WTO) johtajaksi.

Varastettu 451-sivuinen asiakirja päätyi viime talven vaalikampanjan aikaan Britannian työväenpuoleen puheenjohtajana toimineen Jeremy Corbynin käsiin, kun hakkerit yrittivät levittää sitä netissä. Asiakirjat oli julkaistu sosiaalisen median Raddit-sivustolla, ja tuotu tuolloisen puheenjohtajan tietoisuuteen.

Corbynin mukaan asiakirjoista selviää, että oli Brittien julkinen terveydenhuoltojärjestelmä (NHS) oli pöydällä maiden välisissä kauppakeskusteluissa.

Reuters toi asiakirjat julki maanantaina. Uutissivuston mukaan tiliä oli hakkeroitu useita kertoja viime vuoden heinäkuun 12. ja lokakuun 21. päivän välillä.

Valtionhallinnon lähteiden mukaan hakkeroitu sähköpostitili on Foxin henkilökohtainen, eikä parlamentin tai ministeriön alainen. Foxin edustaja ei suostunut kommentoimaan asiaan. Myöhemmin hän painotti, etteivät viranomaiset olleet julkisesti vahvistaneet, mistä tilistä on kyse. Hallitus vastasi kommentoinnin olevan epäsoveliasta, koska rikostutkinta on vielä kesken.