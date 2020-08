12-vuotias tyttö ulkoilutti koiraansa, kun luoti osui – tämä tiedetään Ruotsin traagisesta ampumistapauksesta

Huoltoasemalle on tuotu kukkia ja kynttilöitä menehtyneen tytön muistoksi.

”Hänellä oli unelmia”, järkyttynyt ystävä sanoi ammutusta ystävästään ruotsalaismedialle.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ruotsalaisella huoltoasemalla puoli neljän aikaan kuollut tyttö oli ulkoiluttamassa koiraansa, kun ohiajaneesta autosta ammuttiin kuolettava luoti. Tapaus kävi Tukholman eteläisessä naapurissa Botkyrkassa. Poliisi tutkii tapahtumaa murhana, ja Expressenin tietojen mukaan poliisi uskoo tytön joutuneen uhriksi sattumalta.

Seuraavana päivänä kesälomalaisen 12-vuotiaan oli määrä mennä parhaan ystävänsä Yanalin, 13, kanssa uimaan, mutta tyttö ei vastannut ystävänsä soittoihin. Aftonbladet tapasi Yanalin ja tämän äidin Ruba al-Bitarin huoltoasemalla. Yanal oli tullut tuomaan kukan muistopaikalle.

– Hän voi nyt todella huonosti, en tiedä, miten hoitaa tätä. Olen yrittänyt puhua hänelle aamusta saakka. Hän on shokissa, hän on peloissaan, äiti totesi pojastaan.

Nuoret botkyrkalaiset kokoontuivat huoltoasemalle käsittelemään suruaan.

Syntymäpäiväsuunnitelmat valmiit

Huoltoasemalle saapuivat myös murhatun tytön luokkakaverit Avan, 13, ja Marieroze, 13, valkoisen ruusukimpun ja kynttilän kanssa. Marieroze sai kuulla ystävänsä murhasta Snapchatista. Tieto sai hänet huutamaan ja soittamaan opettajalle, joka vahvisti tapahtuneen todeksi.

– Oli vaikeaa kertoa muille ystäville, että se on totta. En halunnut, että he järkyttävät niin pahasti kuin minä, Marieroze kertoi Expressenille.

Tytöt muistelevat, miten söivät aina sushia ja pyörivät kauppakeskuksessa. Edessä piti olla seitsemännen luokan alku ja valmiiksi suunnittelut yökyläjuhlat, kun tyttö täyttäisi syyskuussa 13 ja liittyisi kaveriensa tavoin teini-ikäisten joukkoon.

– Hänellä oli unelmia. Hän ansaitsee kaikkein parasta, itkevä Avan sanoi.

Huoltoasemalle aseteltiin sydän kynttilöistä ja kukista. ”Hän oli todella kultainen pikkutyttö, aina kovassa äänessä ja nauroi aina. Hän antoi aina kohteliaisuuksia ja piti huolta omista pikkusisaruksistaan”, kuvaili Avanin isosisko uhria.

”Ei enää turvallista”

Suurten teiden kupeessa sijaitsevalla huoltoasemalla on Shellin lisäksi McDonald’s ja Pizza Hut, joissa Ruba al-Bitar käy lastensa kanssa säännöllisesti. Huoltoaseman ohessa oleva kauppa ja McDonald’s ovat ympäri vuorokauden auki.

– Hän oli varmasti täällä, koska hän tykkäsi kävellä illalla. Tämä on traagista. Minä voin todella pahoin. Tämä olisi yhtä hyvin voinut tapahtua minun lapsilleni, Ruba al-Bitar toteaa.

Hänen mukaansa turvallisuus on heikentynyt alueella Botkyrkan kunnan pohjoisosissa, eikä hän ole poliisin toimiin tyytyväinen.

Poliisin tiedottaja kertoo Aftonbladetille, että tutkinnassa selvitetään, onko tytön kuolema jollain tavalla kytköksissä ammuskeluihin, joita alueella on viime aikoina ollut paljon. Viikon sisällä kyseisellä Norsborgin alueella on ammuskeltu kolmeen otteeseen.

Poliisit tutkivat nurmikkoa huoltoaseman vieressä.

Valkoinen farmariauto etsinnässä

Poliisi on kuullut useita ihmisiä tekoon liittyen, mutta ketään ei tällä hetkellä epäillä teosta. Teko saattaa olla videoituna, ja poliisi käyttää huoltoaseman valvontanauhaa ja silminnäkijän kuvaamaa videota apuna tutkinnassa. Paikalla oli ampumisen aikaan monia ihmisiä, poliisi kertoo Dagens Nyheterille.

Poliisi etsii valkoisen farmariauton ajajaa.

– Se on ollut paikalla joko tapahtuman aikana tai sitä ennen. Tahdomme mielellämme olla yhteydessä sen ajajaan, poliisin tiedottaja kertoi Aftonbladetille.

Ampumisen jälkeen tekijä ajoi alueelta pois. Ambulanssi vei tytön sairaalaan, jossa tämä kuoli saamiinsa vammoihin.

Järjestäytynyt rikollisuus nousussa

Expressenin tietojen mukaan huoltoasemalla oleili yöllä kaksi rikolliseen Botkyrka-järjestöön kuuluvaa nuortamiestä, joiden piti olla luotien kohteina. Suojaliiveihin sonnustautuneet miehet eivät vahingoittuneet.

Naapurustossa toimii myös Vårby-järjestö, joka on puolen vuoden aikana yhdistetty neljään ammuskeluun. Yksi niistä oli tammikuinen huoltoasema-ammuskelu, jossa kohteeksi joutuneen auton kuljettaja kuoli. Isojen rikollisjärjestöjen lisäksi alueella toimii monia pieniä rikollisryhmittymiä, jotka ovat keskenään riidoissa.

Poliisi ei tahdo kommentoida lehdille, epäilläänkö yhden vai useamman tekijän olevan surman takana tai tytön jollakin tapaa sekaantuneen rikollisjärjestöjen toimintaan.

– On liian aikaista sanoa siitä jotakin. Tutkimme sellaisia kysymyksiä. Mutta yleisesti sanottuna Tukholman alueella ammuskelut ja räjäytykset ovat yleensä liittyneet rikollisten verkostoihin, väkivaltaisiin henkilöihin ja heidän välisiin konflikteihin, poliisista vastataan Dagens Nyheterille.

– Tätä ei voi hyväksyä ja on selvää, että meidän täytyy tehdä enemmän, ettei tällaisia asioita tapahdu. Yhteiskunnan pitää olla läsnä ja auttaa lapsia, jotka joutuvat riskialueille, ja tässä puhun yleisellä tasolla, enkä tästä tapahtumasta. Emme voi sysätä koko vastuuta vanhemmille. Kyse on nuorista ihmisistä, jotka joutuvat rikosten tapahtumapaikoille.

Expressenin haltuunsa saamien tietojen mukaan poliisi uskoo tytön joutuneen uhriksi vahingossa.

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg otti julkisesti osaa uhrin vanhempien suruun.

– Tiedän, että mitkään sanat eivät riitä niille, jotka ovat menettäneet lapsensa tällä hirveällä tavalla, mutta haluan silti sanoa, että ajatuksemme ovat teidän kanssanne ja jaamme surunne tänä vaikeana aikana. Hallituksen puolesta jatkamme parantamalla voimakkaasti yhteiskunnan kykyjä taistella rikollisuutta vastaan useammilla poliiseilla, kovemmilla rangaistuksilla ja ennaltaehkäisevällä työllä, Damberg sanoo.

Ampuma-aseet lisääntyneet

Rikollisjärjestöjen välisissä välienselvittelyissä on viime vuosina kuollut Ruotsissa paljon ihmisiä. Tilanne on ollut vaikea erityisesti Malmössä. Ruotsin rikostenehkäisykeskus Brån mukaan väkivaltaisista kuolemantapauksista neljännes liittyy rikollisjärjestöihin. Vuosittain välienselvittelyissä kuolee noin 30 ihmistä, jotka tyypillisesti ovat 18–24-vuotiaita miehiä.

Tekoväline on tyypillisesti puukko kuten Suomessakin, mutta 2010-luvulla ampuma-aseiden osuus on noussut rajusti voimakkaiden rikollisjärjestöjen myötä. Vuosikymmenen aikana väkivaltaiset ampuma-asesurmat ovat yli kaksinkertaistuneet. Väkivaltaisten kuolemien määrä oli vuosikymmenet laskussa, mutta 2014 jälkeen suunta on ollut kasvava.