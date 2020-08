”Säälittävää” – Trump haukkui Valkoisen talon koronajohtajan, joka varoitti pandemian uudesta vaiheesta

Presidentti ei ole aiemmin arvostellut julkisesti oman koronantorjuntaryhmänsä johtajaa.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on arvostellut hallinnon koronantorjuntaryhmää johtavaa Deborah Birxiä sen jälkeen, kun tämä oli varoittanut julkisuudessa pandemian uudesta voimistumisesta.

Birx sanoi aiemmin Yhdysvaltojen siirtyneen koronaviruspandemian uuteen vaiheeseen. Kaapelikanava CNN:n sunnuntaisessa haastattelussa hän varoitti koronaviruksen olevan ”levinnyt tavattoman laajalle” ja uhkaavan syrjäseutuja yhtä lailla kuin suurkaupunkeja.

– Kaikille, jotka asuvat maaseutualueilla: te ette ole immuuneja tai turvassa tältä virukselta, Birx sanoi.

Seuraavana päivänä Trump esitti Twitter-viestissään, että Birxin esittämän varoituksen taustalla olisi edustajainhuoneen demokraattipuhemiehen Nancy Pelosin aiemmin virustorjuntaryhmän johtajaa kohtaan esittämä arvostelu.

– Deborah nielaisi syötin ja hyökkäsi meitä vastaan. Säälittävää! Trump kirjoitti.

Presidentti Donald Trump ja koronantorjuntaryhmää johtava Deborah Birx Valkoisessa talossa 28. huhtikuuta.

Pelosi ja muut demokraatit ovat viime aikoina syyttäneet Birxin muotoilevan kannanottonsa Trumpia miellyttäviksi. ABC-kanavan haastattelussa Pelosi sanoi, ettei hänellä ole luottoa koronatorjuntaryhmän työhön, kun presidentti Trump levittää samaan aikaan väärää tietoa sairaudesta.

Birx on erittäin kokenut kansanterveyden asiantuntija, joka on joutunut koronaepidemian aikana tasapainottelemaan Trumpin johtaman Valkoisen talon ja tutkijoiden esittämien näkemysten välillä. Presidentti on yleensä pyrkinyt antamaan pandemian tilanteesta ruusuisemman kuvan kuin asiantuntijat.

Koronantorjuntaryhmän avainjäseniin kuuluva Anthony Fauci on ollut julkisuudessa huomattavasti suorasanaisempi, jonka seurauksena hän on joutunut toistuvasti Trumpin haukkujen kohteeksi. CNN:n mukaan kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Trump arvostelee ryhmää johtavaa Birxiä julkisesti.