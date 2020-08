WHO: Koronaviruksen kokonaan pysäyttävää ”hopealuotia” ei ehkä koskaan löydy

Vaikka maailman lääketieteellinen yhteisö kehittää kilvan rokotteita koronavirusta vastaan, taudin kertaheitolla pysäyttävää "hopealuotia" ei ehkä koskaan löydy, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO.

WHO kehottaa eri maiden hallituksia ja kansalaisia muistamaan perusasiat, eli testaamisen, jäljittämisen, turvavälien pitämisen ja kasvomaskien käytön pandemian tukahduttamiseksi.

– Me kaikki toivomme saavamme useamman tehokkaan rokotteen, jotka voivat auttaa estämään tartuntoja. Täytyy kuitenkin muistaa, että tällä hetkellä sellaista hopealuotia ei ole – eikä sellaista välttämättä koskaan tule, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi toimittajille etäyhteyksien kautta pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

– Toistaiseksi uusien tartuntaryppäiden estäminen riippuu julkisen terveydenhuollon ja tartuntatautien hallinnan perusasioista. Tehkää ne kaikki, hän jatkoi.

WHO kertoo sopineensa Kiinan kanssa kansainvälisen tutkijaryhmän matkasta Wuhaniin selvittämään koronaviruksen alkuperää. Tauti lähti alun perin leviämään wuhanilaiselta eläintorilta.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on todettu maailmalla lähes 690 000 ja tartuntoja yli 18 miljoonaa sen jälkeen, kun pandemia alkoi viime vuoden joulukuussa Wuhanissa.

Yli kahdeksan kuukautta myöhemmin pandemia ei näytä hidastumisen merkkejä, ja uusia tautiryppäitä on havaittu myös toista aaltoa pelkäävässä Euroopassa.

Pandemia levinnyt USA:ssa kaupungeista maaseudulle

Yhdysvallat on siirtynyt koronaviruspandemian uuteen vaiheeseen, sanoo presidentti Donald Trumpin hallinnon virustorjuntaryhmän johtaja Deborah Birx.

Birx kertoi televisiokanava CNN:n haastattelussa, että koronavirus on levinnyt poikkeuksellisen laajasti niin kaupunkialueilla kuin maaseudullakin. Hänen mukaansa syrjäseudut ovat yhtä uhattuina kuin suuret kaupungitkin.

– Kaikille, jotka asuvat maaseutualueilla: te ette ole immuuneja tai turvassa tältä virukselta, Birx sanoi.

Birxin mukaan alueelliset koronatoimet ovat alkaneet toimia ja hidastaneet viruksen leviämistä, mutta virus on levinnyt laajemmalle kuin keväällä epidemian alkaessa.

Birx korosti myös suositusten merkitystä. Hänen mukaansa kasvomaskin käyttäminen, sosiaalisen etäisyyden pitäminen sekä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen ovat ratkaisevan tärkeitä.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. Maassa on varmistettu yli 4,6 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu noin 155 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 14 535 tartuntaa ja kirjattu 478 koronakuolemaa. Suomessa miljoonaa asukasta kohden on varmistettu 1 345 tartuntaa ja kirjattu 59 koronakuolemaa. Worldometerin luvuissa on aika ajoin havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

Yhdysvalloissa varmistettiin edellisten 24 tunnin ajalta yli 47 500 uutta koronavirustartuntaa. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta, jonka luvut on tarkistettu Suomen aikaa maanantaina aamuyöstä.

Sunnuntaina tartuntojen määrä notkahti hieman alaspäin, kun edellisten viiden päivän aikana tapausten määrä ylitti joka päivä 60 000 tartunnan rajan. Sunnuntaisin on usein kirjattu viikon alhaisin tartuntalukema. Asiaa on selitetty esimerkiksi tilastoinnin viiveillä.

Brasiliassa noin 94 000 koronakuolemaa

Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla on kirjattu jo yli 200 000 koronaan liittyvää kuolemaa, kertoo uutiskanava CNN. Eniten koronakuolemia on alueella kirjattu Brasiliassa. Maan terveysministeriö ilmoitti sunnuntaina 541 uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Brasiliassa on kirjattu yhteensä noin 94 000 koronakuolemaa.

Brasilian terveysministeriö kertoi myös, että maassa on varmistettu 25 800 uutta tartuntaa. Yhteensä tartuntoja on jo yli 2,7 miljoonaa. Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan maailmalla on kirjattu yhteensä yli 687 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Brasilian presidentin vaimolla Michelle Bolsonarolla, 38, todettiin koronavirustartunta viime viikolla. Viranomaiset kertoivat tartunnasta torstaina. Presidentti Jair Bolsonaro ehti jo parantua omasta koronatartunnastaan ja palasi töihin viikonloppuna.

Presidentin kanslia kertoi viime viikolla Michelle Bolsonaron voivan hyvin ja noudattavan presidentin lääkäriryhmän ohjeita. CNN:n mukaan Bolsonarojen lisäksi ainakin kuudella Bolsonaron hallituksen ministerillä on todettu koronavirustartunta.

Presidentti Bolsonaroa on arvosteltu koronakriisin surkeasta hoidosta. Brasiliassa on rekisteröity toiseksi eniten koronatartuntoja ja viruskuolemia Yhdysvaltain jälkeen.

Bolsonaro on vähätellyt koronavirusta ja sanonut laajojen eristystoimien olevan tuhoisia maan taloudelle.

BBC: Iran vääristellyt koronalukujaan

Iranissa koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on todellisuudessa miltei kolminkertainen virallisesti ilmoitettuihin lukuihin verrattuna, kertoo BBC.

Iran on ilmoittanut maassa olleen 14 405 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. BBC:n mukaan todellisuudessa kuolemantapauksia on ollut lähes 42 000.

Myös tartuntoja on vahvistettu lähes kaksinkertainen määrä. Hallinnon ilmoittama luku on lähes 279 000 tartuntaa, kun todellisuudessa tartuntoja on todettu yli 451 000.

BBC perustaa tietonsa nimettömän lähteen vuotamiin Iranin viranomaisten asiakirjoihin.

Filippiineillä uusia rajoituksia

Filippiineillä maan presidentti Rodrigo Duterte ilmoitti sunnuntaina määräävänsä uusia kiristettyjä koronavirusrajoituksia pääkaupunki Manilaan, kertoo uutiskanava CNN.

Uusien rajoitusten mukaan alle 21-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden sekä raskaana olevien naisten ja riskiryhmään kuuluvien tulee pysyä kotona. CNN Philippines -televisiokanavan mukaan kotoa saa poistua ainoastaan töihin tai ostamaan välttämättömiä tarpeita.

Lääkärit varoittivat lauantaina, että maa on häviämässä taistelun koronavirusta vastaan ja vetosivat Duterteen, että tämä tiukentaisi uudelleen koronarajoituksia.

Filippiinien terveysministeriö kertoi sunnuntaina yli 5 000 uudesta tartunnasta, minkä jälkeen tartuntoja on varmistettu yhteensä 103 185. Maassa on kirjattu yli 2 000 koronaan liittyvää kuolemaa.