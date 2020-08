Britanniassa otetaan käyttöön uusia koronatestejä – antavat testituloksen reilussa tunnissa

Uudet testit havaitsevat koronatartunnan lisäksi muitakin hengitystieinfektioita.

Britanniassa otetaan käyttöön uudenlaisia koronatestejä, jotka antavat tuloksen noin puolessatoista tunnissa, kertoo The Times.

Uudet testit ovat Timesin mukaan nopeampia ja tarkempia kuin nykyisin käytettävät. Britannian viranomaiset ottavat uudet testit syksyyn mennessä käyttöön koko maassa.

Testit havaitsevat koronavirustartunnan lisäksi muitakin hengitystieinfektioita, kuten influenssaa. Tämä voi vähentää tarvetta omaehtoiseen karanteeniin, kun oireileva saa heti tiedon, onko kyseessä korona vai jokin muu tauti. Näytettä ei uusissa testeissä tarvitse ottaa syvältä nenänielusta, vaan se voidaan ottaa myös sieraimesta.

Briteissä toivotaan, että uusia testauslaitteita voitaisiin ottaa sairaaloiden ja laboratorioiden lisäksi laajasti käyttöön myös kouluissa, hoitokodeissa ja yrityksissä.

Britit ottavat käyttöön kaksi uutta testiä. Ensimmäinen niistä on nimeltään DNA Nudgebox. Britannian hallitus on ostanut niitä 5000 kappaletta julkisiin sairaaloihin ympäri maata. Kyseessä on kone, joka analysoi nenästä otetun koronanäytteen ja kertoo, onko näyte positiivinen vai negatiivinen.

Yksi kone prosessoi maksimissaan 15 testiä päivässä. Testejä ei tarvitse lähettää laboratorioon eikä konetta käyttääkseen tarvitse olla terveydenhuollon ammattilainen. Kone antaa testituloksen reilussa tunnissa.

Toinen uusi käyttöön otettava testi on nimeltään Lampore-testi. Testauskapasiteetti näille testeille on Timesin mukaan puoli miljoonaa testiä ja kapasiteetti kasvaa vuoden loppuun mentäessä miljooniin.

Oxford Nanoporen kehittämä testi pystyy tunnistamaan tartunnan jo ennen oireita. Lisäksi se tunnistaa tartunnan myös oireettomilta. Toisin kuin nykyiset testit, Lampore-testi kertoo, jos näyte ei ole riittävä tartunnan vahvistamiseksi. Tämä vähentää vääriä negatiivisia testituloksia.

Lampore-näytteitä voidaan analysoida kahdella erilaisella koneella. Suurempi koneista pystyy prosessoimaan 15 000 näytettä päivässä, pienempi 2000 näytettä. Testitulosten valmistuminen kestää 60–90 minuuttia.

Tällä hetkellä Britanniassa voidaan testata 220 000 ihmistä päivässä, mutta hallitus haluaa nostaa määrän 500 000 ihmiseen päivässä syksyyn mennessä.

Helsingin yliopiston professori ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Olli Vapalahden mukaan Britannian käyttöön ottamat testit vastaavat yleistä kehitystä koronatestauksessa. Hänen mukaansa testien kehitys menee nyt hyvin eteenpäin.

– Juuri tämänkaltaista toimintaa on odotettukin. Tämän tyyppisissä testeissä olennaista on se, että niitä pystytään tekemään isoja määriä ja nopeasti. Tärkeää on myös, että testi voidaan tehdä helposti, eikä siihen tarvita erikoistuneita laboratorioita.

Suomessakin on Vapalahden mukaan kehitetty testejä joissa aikajänne on reilun tunnin mittainen. Hän kuitenkin muistuttaa, että aikaa menee testin analysoinnin lisäksi myös näytteen ottamiseen ja tulosten tiedottamiseen sekä tilastointiin.

Vapalahden mukaan olemassa on tällä hetkellä myös nopeampia testejä, joissa tulos valmistuu alle tunnissa. Niissä tutkitaan nukleiinihapon sijaan usein näytteestä viruksen proteiineja.

Vapalahden mukaan koronaviruksen ja esimerkiksi influenssan yhdistelmätestit ovat tervetullut lisä syksyä kohti mentäessä. Hänen mukaansa samanlaisia testejä on kehitetty myös Suomessa.

– Tämä on järkevää, koska kun flunssakausi alkaa, on tärkeää pystyä erottamaan influenssa koronasta. Varsinainen influenssakausi tosin alkaa vasta lähempänä joulua. Silloin voidaan antaa oikeanlaista hoitoa ja tiedetään paremmin missä mennään epidemiatilanteen kannalta.