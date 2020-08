Karanteenin rikkomisesta voi saada Singaporessa yli 6 000 euron sakot ja puolen vuoden vankilatuomion.

Singapore ottaa sähköiset rannekkeet käyttöön osana matkailijoiden karanteenirajoitusten seuraamista. Osa matkustajista ohjataan lentokentältä karanteenikeskukseen lähtömaasta riippuen, mutta kotioloissa kahden viikon karanteenia viettävät saavat gps- ja bluetooth-yhteyksillä varustetut rannekkeet käsiinsä.

Rannekkeisiin tulee ilmoituksia, joihin karanteenilaisten täytyy vastata riittävän nopeasti. Yritykset poistua kotoa kirjautuvat rannekkeesta viranomaisille. Rangaistukset ovat kovat, ja karanteenin rikkomisesta voi saada 10 000 Singaporen dollarin (6 190 euroa) sakot ja kuuden kuukauden vankilatuomion.

Hongkongissa ja Etelä-Koreassa on myös käytetty sähköisiä rannekkeita karanteenin valvonnassa. Singaporessa rannekkeet otetaan käyttöön elokuun 10. päivänä. 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien ei tarvitse käyttää ranneketta.

Malesian pikkuruisessa eteläisessä rajanaapurissa on todettu yhteensä 53 000 koronatartuntaa, joista vain 27 on johtanut kuolemaan. Singaporessa on 6,2 miljoonaa asukasta eli hieman Suomea enemmän.