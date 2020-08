Koronaepidemia Yhdysvalloissa ”uudessa vaiheessa” – Valkoisen talon asiantuntija ehdottaa maskeja kotioloihin

Koronaepidemialta ei ole enää maaseudulla turvassa.

Valkoisen talon koronavirusasiantuntija Deborah Birx sanoi CNN:n sunnuntaisessa haastattelussa, että Yhdysvallat on uudessa epidemian vaiheessa. Hänen mukaansa jokainen osavaltio tarvitsee oman ”dramaattisesti kustomoidun” suunnitelman ja tietyissä tilanteissa kasvosuojainta tulee pitää kotonakin.

– Tänään näkemämme tilanne on toinen kuin maalis- ja huhtikuussa. Se on levinnyt epätavallisen laajalle. Se on yhtä lailla maaseudulla kuin kaupunkialueilla, hän sanoi.

– Jos elät usean sukupolven kotitaloudessa ja maaseutualueella tai kaupungissa puhkeaa tartunta-aalto, todella varauduttava pitämään kasvosuojainta kotona ajatellen olevansa (korona-)positiivinen, jos taloudessa on riskiryhmään kuuluvia.

Birxin mukaan koko maan tilanne riippuu etelän ja lännen osavaltioiden onnistumisesta epidemian hillitsemisessä. Birx vastasi CNN:lle, että liittovaltio on etsinyt uusia vastatoimia jo viiden–kuuden viikon ajan, siitä saakka, kun näkymät etelän osavaltioiden suhteen heikkenivät.

Lausunto on ristiriidassa koronatoimista vastaavan varapresidentti Mike Pencen kuusi viikkoa sitten Wall Street Journalissa julkaistun kirjoituksen kanssa. Siinä Pence totesi, että maa on ”voittamassa kamppailun”, eikä toista aaltoa ole tulossa.

Valtaosa koronanvastaisista toimista on Yhdysvalloissa toteutettu osavaltiotasolla.

Maassa on todettu kaikkein eniten koronatartuntoja: Wordlometersin mukaan 4,8 miljoonaa tartuntaa. Tautiin on kuollut 158 000 ihmistä Yhdysvalloissa, mikä tarkoittaa 478 asukasta miljoonaa asukasta kohden ja on maailmalla kymmeneksi suurin koronakuolleisuusluku.

Yhdysvaltojen koronatilanne alkoi itärannikon tiheästi asutuista osavaltioista kuten New Yorkista ja on sittemmin edennyt länsirannikolle ja etelään. Tilanne on erittäin paha muun muassa Kaliforniassa ja Floridassa.

Deborah Birx kasvosuojain yllään presidentin oikealla puolella.

Deborah Birx on tehnyt leijonanosan urastaan hiv- ja aids-epidemian vastaisen työn parissa. Valkoisen talon korona-asiantuntijana hän on saanut paljon kritiikkiä demokraattiselta puolueelta. Hänen arvionsa epidemian kulusta ovat olleet paljon varovaisempia kuin kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Faucin ennusteet.

– Presidentti on levittänyt disinformaatiota virukseen liittyen, ja Birx on presidentin nimeämä henkilö, joten minulla ei ole tässä asiassa luottamusta häneen, edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi kommentoi Birxin lausuntoja sunnuntaina Guardianin mukaan.