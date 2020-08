Vuodettujen asiakirjojen mukaan koronaepidemia on alkanut Iranissa jo tammikuussa.

Iranin valtio on joutunut tietovuodon kohteeksi, ja on käynyt ilmi, että valtio on julkaissut vääriä tietoja korona covid-19-tautiin kuolleiden lukumäärästä. Maan terveysministeriön julkistamien lukujen mukaan tautiin on kuollut 14 405, kun taas hallituksen julki vuotaneiden tietojen mukaan kuolonuhreja on 42 000 eli kolminkertainen määrä.

BBC Persian käsiinsä saamien tietojen mukaan ensimmäinen kuolintapaus Iranissa todettiin jo tammikuun 22. päivänä. Iran kertoi julkisuuteen ensimmäisestä koronavirustapauksesta vasta yli kuukautta myöhemmin, jolloin 52 ihmistä oli jo kuollut tautiin.

Iran oli Kiinan jälkeen ensimmäinen suuri koronapandemiasta kärsinyt valtio. Maan virallisia koronalukuja on epäilty laajalti.

BBC:lle vuodetuista asiakirjoista käy ilmi päivittäiset tiedot sairaalaan saapuneista potilaista. Tietoihin lukeutuu muun muassa potilaiden nimet, iät, muut terveystiedot ja sairaalassa vietettyjen päivien lukumäärä. Listan nimet täsmäävät BBC:n aiempiin tietoihin koronauhreista. Dokumentit vuosi nimettömänä pitäytyvä lähde.

Qumin kaupunki helmikuussa.

Dokumenttien mukaan pääkaupunki Teheranissa covid-19-tautiin on kuollut yli 8 100 kaupungin yli kahdeksasta miljoonasta asukkaasta. Suhteellisesti pahiten tauti on iskenyt puolentoista miljoonan asukkaan Qumiin, joka on shiiojen pyhä kaupunki. Fatima Masumehin pyhäkköön jonotti suuri määrä pyhiinvaeltajia helmi- ja maaliskuussa, ja pyhäkön sulkemisessa viivyteltiin, vaikka korona alkoi myllätä kaupungissa myös virallisten lukujen mukaan.

Iranin hengellinen johtaja, ajatollah Ali Khamenei käytti kasvosuojaa perjantain tiedotustilaisuudessa. Hän on hallinnut maata vuodesta 1989.

Suuret karanteenitoimet aloitettiin maaliskuun kolmannella viikolla. Kriitikoiden mukaan valtio keskittyi turvaamaan islamilaisen vallankumouksen vuosipäivän juhlan 11. helmikuuta ja parlamenttivaalit 21. helmikuuta, eikä tahtonut koronaviruksen sekoittavan pakkaa. Poliitikot kielsivät julkisuudessa pitkään, etteikö tilanne olisi hallinnassa. Hikinen varaterveysministeri Iraj Harirchi pyyhki otsaansa 24. helmikuuta tiedotustilaisuudessa ja kertoi, kuinka tilanne on ”lähes vakautettu”, mutta kävi ilmi, että niin ministeri itse kuin kymmenet tuhannet muut iranilaiset kärsivät sairaudesta.

Terveysministeriön lukujen mukaan maassa on todettu 309 000 koronatapausta, mikä olisi 11. eniten maailmassa, mutta todellisesta luvusta ei ole tietoa. Iranissa on 85 miljoonaa asukasta. BBC:n mukaan kuolintilastot ovat kolme kertaa virallisia lukuja suuremmat, mutta oikeiden ja julkistettujen lukujen välinen suhde voi olla sairastapausten osalta täysin toinen.

Kesäpäivän viettoa Teheranissa.

Viime viikkoina maa on kärsinyt uudesta korona-aallosta. Tartuntojen määrä kääntyi nousuun toukokuussa, jolloin rajoituksia alettiin purkaa.

Koronaan kuolleista lähes 2 000 ihmistä eli viisi prosenttia kaikista tautiin kuolleista on dokumenttien mukaan muiden maiden kuin Iranin kansalaisia, mikä kertoo suuresta kuolleisuudesta maahanmuuttajien parissa. Valtaosa Iranin siirtolaisista ja pakolaisista on rajanaapuri Afganistanista kotoisin.