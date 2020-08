Australiassa kovia koronatoimia: Vain välttämättömät kaupat saavat jatkossa olla auki Melbournessa

Melbournen koronarajoituksia on tiukennettu jo heinäkuun alusta lähtien.

Australian Melbournessa on määrätty kaikki ei-välttämättömät yritykset suljettaviksi. Näillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden toiminta ei ole yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä.

Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrewsin mukaan valtaosa kaupungin vähittäiskaupoista on velvoitettu sulkemaan ovensa vuorokauden vaihtuessa torstaiksi. Tämän lisäksi useat talouden sektorit, kuten lihantuotanto sekä rakennusala, on määrätty pienentämään toimintojaan perjantaista lähtien.

Sunnuntaina Melbourneen julistettiin poikkeustila, joka kestää ainakin 13. syyskuuta asti. Lisäksi voimaan astui muun muassa kuusi viikkoa kestävä öinen ulkonaliikkumiskielto, ja häiden järjestäminen kiellettiin.

Melbourne on Australian toiseksi suurin kaupunki, missä asuu yli viisi miljoonaa ihmistä. Kaupungin koronarajoituksia tiukennettiin jo heinäkuun alussa, mutta uusia tartuntoja on raportoitu siitä huolimatta päivittäin satoja.

Victorian osavaltiossa, jonka pääkaupunki Melbourne on, vahvistettiin maanantaina 429 uutta koronatartuntaa ja 13 virukseen liittyvää kuolemaa. Epidemia jyllää maassa erityisesti Victorian osavaltiossa ja Melbournen kaupungissa.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Australiassa on todettu yhteensä yli 18 000 tartuntaa sekä 221 virukseen liittyvää kuolemaa. Näistä valtaosa on Victorian osavaltiossa, missä on miltei 12 000 tartuntaa ja 136 koronakuolemaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Australiassa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 718 tartuntaa ja kirjattu yhdeksän koronakuolemaa. Suomessa miljoonaa asukasta kohden on varmistettu 1 345 tartuntaa ja kirjattu 59 koronakuolemaa.

Worldometerin luvuissa on aika ajoin havaittu epäjohdonmukaisuuksia.