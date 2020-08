Tutkinta koskee pankkiirin ostamaa miljoona-asuntoa New Yorkin Manhattanilta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen vävynsä Jared Kushnerin pitkäaikainen pankkiiri on oman pankkinsa sisäisen tutkinnan kohteena, kertoo The New York Times.

Deutsche Bank aloittaa tutkinnan, joka koskee Rosemary Vrablicin kiinteistökauppoja Jared Kushnerin kanssa. Kesäkuussa 2013 Vrablic ja hänen kaksi kollegaansa ostivat New Yorkista 1,5 miljoonan dollarin kiinteistön yritykseltä, jonka osaomistaja Kushner on.

Bergel 715 Associatesin myymä kiinteistö sijaitsee Manhattanin Upper East Side -kaupunginosan Park Avenue -kadulla. Kushner julkaisi perjantaina vuosittaisen talousraporttinsa, josta selviää, että Kushner ja hänen vaimonsa Ivanka Trump ovat vastaanottaneet viime vuonna Bergel 715 Associatesilta 1–5 miljoonaa dollaria.

Anonyymin lähteen mukaan Kushnerilla olisi ollut omistusosuus kokonaisuudesta kauppojen aikaan. Kiinteistökauppojen aikaan presidentti Trump sekä Kushner olivat molemmat pankin asiakkaita ja olivat vastaanottaneet pankilta lainoja noin 190 miljoonan dollarin edestä.

Tyypillisesti pankki kieltää työntekijöitään tekemästä henkilökohtaisia kauppoja asiakkaidensa kanssa. Deutsche Bankin edustaja sanoi pankin olleen tietämätön tilanteesta ja selvittävän asian nyt tarkasti.

Vrablicin asianajaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa. Valkoinen talo siirsi kysymyksen Kushnerin perheen kiinteistöyritykselle. Kushner Companiesin edustaja sanoi, ettei itse Kushner ole yrityksen kyseisen kokonaisuuden johdossa, eikä hänellä ole osuutta asuntojen kauppoihin.