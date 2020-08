Koronatartuntoja on varmistettu maailmanlaajuisesti jo yli 18 miljoonaa

Johns Hopkinsin mukaan maailmalla on kirjattu tähän mennessä yhteensä lähes 688 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Maailmalla on varmistettu jo yli 18 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Yliopiston seurannassa synkkä rajapyykki ylittyi Suomen aikaa maanantaina aikaisin aamulla.

Määrällisesti eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Yhdysvalloissa on varmistettu reilusti yli 4,6 miljoonaa tartuntaa ja Brasiliassakin yli 2,7 miljoonaa. Näiden lisäksi miljoonan tartunnan raja on ylittynyt myös Intiassa, jossa tartuntoja on varmistesttu yli 1,7 miljoonaa.

Johns Hopkinsin mukaan maailmalla on kirjattu tähän mennessä yhteensä lähes 688 000 koronaan liittyvää kuolemaa.