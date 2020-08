Koronasta toipunut Bolsonaro valitteli terveysongelmia: ”Olen saanut hometta keuhkoihini”

Brasilian presidentin mukaan hän on parantunut koronaviruksen aiheuttamasta taudista, mutta kärsii sen sijaan eristyksen aiheuttamista terveysvaivoista.

Covid-19-taudin sairastanut Brasilian presidentti Jair Bolsonaro kertoi torstaina, ettei ole vielä täysin terve. Bolsonaro kertoi Facebookissa suorassa lähetyksessä, että hän oli käynyt verikokeissa.

– Minulta on otettu verinäyte. Olin hieman heikkona eilen. He ovat löytäneet minulta vähän tulehdusta. Otan nyt antibiootteja. Sen täytyy olla seurausta niistä 20 päivästä kotona, me saimme muita (terveyteen vaikuttaneita) asioita. Olen saanut hometta, hometta keuhkoihini. Siitä täytyy olla kyse, Bolsonaro sanoi.

Bolsonarolla todettiin koronavirustartunta 7. heinäkuuta.

– Se alkoi sunnuntaina (5. heinäkuuta), kun aloin voida huonosti ja se paheni maanantaipäivän aikana, kun minulla oli huono olo, väsymystä, hieman lihassärkyä ja kuume, joka kohosi 38 asteeseen myöhään iltapäivällä, presidentti kertoi tuolloin oireistaan.

25. heinäkuuta presidentti kertoi, että koronavirustestin tulos oli negatiivinen. Hän kiitti toipumisestaan malarialääke hydroksiklorokiiniä, vaikka lääkkeen tehoa covid-19-taudin hoidossa ei ole tieteellisesti osoitettu.

Vain muutama päivä sen jälkeen, kun presidentin toipumisesta kerrottiin, hänen vaimollaan todettiin koronatartunta.

30. heinäkuuta uutisoitiin, että Michelle Bolsonarolla oli todettu koronavirustartunta. Rouva Bolsonaro oli nähty julkisuudessa viimeksi 29. heinäkuuta.

Myös ainakin viidellä Bolsonaron hallituksen jäsenellä on todettu koronavirustartunta.