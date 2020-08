Poliisi epäilee, ettei tyttö ollut laukausten tarkoituksellinen kohde.

12-vuotias ruotsalaistyttö ammuttiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kuoliaaksi huoltoasemalla Botkyrkan kunnassa, kertoo iltapäivälehti Aftonbladet. Laukaukset ammuttiin lehden mukaan rikospaikan ohi ajaneesta autosta.

Poliisit saapuivat paikalle kello 3.30, minkä jälkeen haavoittunut tyttö toimitettiin sairaalaan. Sairaalassa tyttö kuoli saamiinsa vammoihin.

Aftonbladetin mukaan poliisi on kuulustellut rikoksen tiimoilta useita henkilöitä ja tutkii tapausta murhana.

Botkyrka sijaitsee Tukholman kaupungin eteläpuolella ja kuuluu Tukholman lääniin. Tällä hetkellä poliisi epäilee, ettei tyttö ollut ammuskelun tarkoituksellinen kohde.

Tukholman poliisin aluejohtaja Carolina Paasikivi on todennut uutistoimisto TT:lle, että rikospaikalla sijaitsee tutkinnassa hyödynnettäviä videokameroita.

Aftonbladetin haastattelema paikallinen Michel Rikz kertoi pitävänsa tapausta traagisena.

– Tällainen huolestuttaa. Minulla itselläni on lapsia ja on vain ajan kysymys, milloin he juoksevat huoltoasemalle ostaakseen jotain, Rikz kuvaili tuntemuksiaan.

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg reagoi rikokseen Aftonbladetin mukaan tyrmistyksellä ja inholla sekä ottamalla julkisesti osaa uhrin vanhempien suruun.

– Tiedän, että mitkään sanat eivät riitä niille, jotka ovat menettäneet lapsensa tällä hirveällä tavalla, mutta haluan silti sanoa, että ajatuksemme ovat teissä, ja jaamme surunne tänä vaikeana aikana. Hallituksen puolesta jatkamme parantamalla voimakkaasti yhteiskunnan kykyjä taistella rikollisuutta vastaan useammilla poliiseilla, kovemmilla rangaistuksilla ja ennaltaehkäisevällä työllä, Damberg sanoo.