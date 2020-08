Kyseessä on yksi viime vuosien suurimmista epäillyistä huumausainerikoksista Australiassa.

Australian poliisi kertoi lauantaina pidättäneensä viisi Melbournessa toimivaan rikollisjoukkoon kuuluvaa miestä, joilla epäillään olevan yhteyksiä Italian mafiaan.

Poliisi teki läpimurron tutkinnassa, kun yli 500 kilon kokaiinilastissa ollut Cessna-pienkone syöksyi nousun jälkeen metsään 26. heinäkuuta syrjäisellä Papa Lea Lean lentokentällä Papua-Uudessa-Guineassa.

Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Kuva huumeiden salakuljetuksesta epäillyn rikollisjoukon käyttämästä Cessna-pienkoneesta ennen maahansyöksyä.

Australian poliisin mukaan rikollisjoukon toimintaa on leimannut ahneus ja on mahdollista, että kokaiinilastin paino on saattanut heikentää metsään syöksyneen Cessnan lento-ominaisuuksia ratkaisevasti.

Viranomaisten mukaan Cessna oli lentänyt Queenslandin osavaltion pohjoisosissa sijaitsevasta Mareeban pikkukaupungista Papua-Uuden-Guineaan Papa Lea Leaan matalalla, jottei sitä havaittaisi tutkassa.

Huumeet löytyivät hylättynä metsästä.

BBC:n mukaan maahan syöksynyt Cessna löytyi lentokentän lähistöltä hylättynä, samoin kuin sen kuljettama arvokas lasti. Kokaiinin arvoksi on arvioitu noin 48 miljoonaa euroa.

Kyseessä on yksi viime vuosien suurimmista epäillyistä huumausainerikoksista Australiassa.

Australian poliisin mukaan pidätetyillä miehillä epäillään olevan yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen Italiassa. Miehiä uhkaa elinikäinen vankeusrangaistus.