Trump lyttäsi Valkoisen talon korona-asiantuntijan näkemyksen: ”Väärin!”

Valkoisen talon korona-asiantuntija kertoi näkemyksensä siitä, minkä vuoksi Yhdysvalloissa koronatartunnat ovat lisääntyneet rajusti kun Euroopassa ne on saatu melko hyvin hallintaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyökännyt jälleen Yhdysvaltain johtavaa tartuntatautien asiantuntijaa ja Valkoisen talon koronatyöryhmän avainjäsentä Anthony Faucia vastaan.

Anthony Fauci ja Donald Trump yhteiskuvassa huhtikuun 17. päivänä.

Fauci oli perjantaina Yhdysvaltain kongressin kuultavana. Fauci kertoi, että viimeaikaiset erot koronavirustartuntojen leviämisessä Yhdysvalloissa ja Euroopassa johtuvat erilaisista toimenpiteistä, joihin Atlantin valtameren eri puolilla on tartuttu.

Faucin mukaan koronapandemian alkuvaiheessa eurooppalaiset valtiot vähensivät taloudellista toimeliaisuuttaan jopa 95-prosenttisesti kun taas Yhdysvalloissa supistus jäi vain puoleen normaalista.

Presidentti Trump ei arvostanut Yhdysvaltain johtavan tartuntatautiasiantuntijan mielipidettä ja julkaisi pikaviestipalvelu Twitterissä viestin samassa asiayhteydessä Faucin selityksen kanssa.

­Väärin! Trump jyrähti.

Trump myös perusteli mielipiteensä.

– Meillä on enemmän tartuntatapauksia, koska olemme testanneet paljon enemmän kuin yksikään muu valtio. Testejä on tehty 60 miljoonaa. Jos testaisimme vähemmän, tapauksiakin olisi vähemmän. Kuinka Italia, Ranska ja Espanja ovat suoriutuneet. Nyt Euroopassa on surullisesti ilmennyt uusia pesäkkeitä. Monet kuvernööreistämme ovat työskennelleet ankarasti ja järkevästi. Teemme paluun voimakkaina! Trump sanaili.

Anthony Faucia kuultiin perjantaina Yhdysvaltain koronatilanteesta.

Faucin mukaan koronatilannetta Yhdysvalloissa ei voi kuvailla kauttaaltaan heikoksi. Fauci muistuttaa, että koronatilanne on pahimmillaan osavaltioissa, joissa ei ole noudatettu Yhdysvaltain tartuntatautiviraston antamia suosituksia.

– On joitakin osavaltioita, jotka ovat suoriutuneet hyvin, ja osavaltioita, jotka eivät ole suoriutuneet hyvin.

Presidentin ja Valkoisen talon koronatyöryhmän avainjäsenen välinen skisma ei jäänyt Twitter-yleisöltä havaitsematta.

– Tämä ei ole normaalia, eikä meidän pidä pitää normaalina sitä, että presidentti hyökkää julkisesti omaa neuvonantajaa vastaan tartuntatauteihin liittyvässä kysymyksessä, eräs lukija kommentoi tilannetta.