Hurtigrutenin koronaristeilylle osallistunut norjalaisperhe ihmettelee varustamon toimintaa: ”Olisimme mielellämme kertoneet asiasta itse”

Varustamon tiedotus korona-altistumisista matkustajille on tökkinyt.

Hurtigrutenin Roald Amundsen -risteilyaluksella Norjassa on todettu 36 koronatartuntaa. Tartunnoista 33 on todettu aluksen filippiiniläisillä henkilökunnan jäsenillä. Tartunnoista kaksi on todettu muilla Roald Amundsen -aluksen miehistöön kuuluvilla. Toistaiseksi yhden matkustajan on kerrottu sairastuneen koronaan.

Altistuneet matkustajat ovat risteilleet Hurtigrutenin aluksella 17.–24. heinäkuuta ja 25.–31. heinäkuuta. Kyseisillä risteilyillä henkilökunta oli sama.

Norjan yleisradioyhtiö NRK uutisoi lauantaina Bergenistä kotoisin olevasta Lundin-perheestä, jotka olivat Roald Amundsenin risteilyllä 17.-24. heinäkuuta, jolloin laiva teki pysähdykset muun muassa Tromssassa sekä Huippuvuorilla.

NRK:n haastattelemat Lundit vahvistavat aiemmin medioissa esitetyn väitteen, ettei varustamo väittänyt tietoa altistumisista koronaviruksille heti risteilyillä mukana olleille matkustajille.

Roald Amundsen on nyt kiinnitettynä laituriin Tromssan satamassa.

Norjan kansanterveyslaitoksen mukaan ensimmäinen Hurtigruteniin liittyvä tartunta varmistui jo keskiviikkona. Lundit kertovat saaneensa varustamolta tiedon korona-altistumisesta tekstiviestitse vasta lauantain vastaisena yönä. Viestissä Lundeja ohjeistettiin jäämään karanteeniin.

Lundit olivat jo kuitenkin olleet kartalla tilanteesta jo perjantaista lähtien saatuaan asiasta tiedon median kautta.

– Puhelimessani repesi pienimuotoinen myrsky, Cathrine Øvrebø Lund kertoo.

– Meillä olisi pitänyt olla tänään syntymäpäiväjuhlat. Lopulta kaikki vieraat peruivat tulonsa. On sääli, ettemme saaneet tietoa ensin. Olisimme mielellämme kertoneet asiasta itse.

Vaikka tiedottaminen altistumisesta ontui risteilyn jälkeen, perhe arvioi varustamon ottaneen varotoimet matkan aikana vakavasti.

– Olen yllättynyt, että tartunnat ryöpsähtivät ristelyn jälkeen, Tom Erik Lund toteaa NRK:lle.

Hän kertoo, että esimerkiksi laivan hisseihin päästettiin vain kaksi ihmistä kerrallaan, matkustajien ruumiinlämpöä mittaavia laitteita oli kaikkialla ja ravintolan sisäänkäynneille oli järjestetty käsienpesualtaita.

Toistaiseksi vain yhdellä risteilymatkustajalla on todettu koronatartunta.

Hän epäileekin, onko miehistön mahdollisiin korona-altistumisiin varauduttu vastaavin varotoimin.

– Tähän mennessä kovinkaan monella matkustalla ei ole todettu tartuntaa. En tiedä millaiset olosuhteet miehistöllä ovat, kuinka he syövät, ja miten kaikki on heidän osaltaan järjestetty, Lund pohdiskelee.

Lundit ovat olleet risteilyn jälkeen täysin oireettomia ja heidän karanteeninsa päättyy jo maanantaina. Tuolloin risteilyn päättymisestä tulee kuluneeksi kymmenen vuorokautta.