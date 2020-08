Ensimmäiset tartunnat havaittiin perjantaina. Nyt kahden risteilyn matkustajia on kehotettu eristäytymään ja menemään koronatesteihin.

Yli 300 ihmistä kehotettu karanteeniin sen jälkeen, kun risteilyaluksella olleilta löytyi koronavirustartuntoja Norjassa, VG uutisoi.

Hurtigrutenin Roald Amundsen -risteilijä saapui Tromssaan perjantaina, minkä jälkeen neljältä työntekijältä löydettiin koronavirustartunta. Heidät on siirretty sairaalahoitoon.

Sittemmin tartuntoja on löydetty lisäksi 29 henkilöltä, Aftenposten kertoo. Lehden mukaan tartunnat on löydetty työntekijöiltä. Risteilyaluksella on ollut töissä 158 työntekijää, joskin aiemmin on puhuttu 160 työntekijästä.

Lehden mukaan nyt työntekijöiden lisäksi myös kahden risteilyn matkustajien on mentävä testattavaksi.

NRK:n mukaan Huippuvuorille suuntautuneilla risteilyillä oli yhteensä yli 380 matkustajaa. Hurtigrutenin on nyt informoitava heitä siitä, että heidän on oltava karanteenissa 10 päivää.

Useat perjantaina Tromssaan saapuneen matkan matkustajista olivat ehtineet nousta maihin ja mennä satamassa sijaitsevaan Clarion Hotel Edge -hotelliin.

Laivalla olleiden keskuudessa oli epäselvyyttä siitä, mitä heidän tulisi tehdä. Osa yritti lähteä kotiin, toiset Tromssassa sijaitsevaan hotelliin.

Hotellissa tunnelma oli kaoottinen, kun osa Hurtigrutenin matkustajista pelmahti yllättäen hotellin aulaan. Kaikki matkustajat eivät myöskään tienneet, että heidän pitäisi olla karanteenissa.

– Se oli aika kaoottista, koska ketään työntekijää ei ollut informoitu. Meidän olisi pitänyt saada tästä tieto etukäteen, joten olemme aika poissa tolaltamme siitä, miten tämä on hoidettu, hotellin johtaja Ida Kristine Jakobsen kommentoi norjalaislehdelle.

Hurtigrutenilla olleet matkustajat eivät saa liikkua hotellin yleisissä tiloissa eikä hotellien huoneita käydä siivoamassa. Hotellin työntekijät käyvät karanteenissa olevien matkustajien puolesta kaupassa.

Kotiin lähteneisiin on otettu yhteyttä ja heitä on kehotettu eristäytymään kymmeneksi päiväksi.