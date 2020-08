Washingtonin osavaltio sai ansaan ensimmäisen mehiläiseltä päät irti repivän ”murhaherhiläisen”

Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa on ensimmäistä kertaa saatu ansaan kiinanherhiläinen, josta käytetään laajalti nimitystä murhaherhiläinen.

Asiasta kertoi Washingtonin osavaltion maatalousministeriö.

Uutistoimisto Reutersin mukaan murhaherhiläinen löytyi maatalousministeriön virittämästä ansasta Birch Bayn alueelta Whatcomin piirikunnasta 14. heinäkuuta ja se tunnistettiin kiinanherhiläiseksi 29. heinäkuuta.

Washington D.C:ssä tehtävissä jatkotutkimuksissa aiotaan selvittää, onko kyseessä työläinen vai kuningatar.

Birch Bayn alueella ansaan lentänyt kiinanherhiläinen.

Washingtonin osavaltion maatalousministeriön ja Reutersin mukaan kyseessä on kuudes samalla alueella tehty havainto kiinanherhiläisestä. Tapaus on kuitenkin ensimmäinen laatuaan, jossa kiinanherhiläinen on löydetty ansasta.

Entomologi Sven-Erik Spichiger Washingonin maatalousministeriöstä otaksuu, että samalta alueelta on odotettavissa lisää havaintoja kiinanherhiläisistä.

– Tämä on rohkaisevaa, sillä nyt tiedämme, että ansa toimii.

Tutkijat toivovat, että he onnistuisivat ansoittamaan seuraavan kiinanherhiläisen elävänä. Se mahdollistaisi seurantalaitteen kiinnittämisen herhiläiseen, jolloin sen kotiyhdyskunta voitaisiin jäljittää ja tuhota ennen kuin herhiläisten lisääntymiskausi alkaa syyskuussa.

Kiinanherhiläinen voi kasvaa jopa yli kuuden senttimetrin pituiseksi.

Brutaali nimitys murhaherhiläinen aiheutuu kiinanherhiläisten kyvystä tappaa mehiläisiä repimällä niiden päät irti. Teurastuksen jälkeen murhaherhiläiset asettuvat mehiläispesään, jota ne alkavat pitää omanaan, ja mistä ne vievät ravintoa omille poikasilleen.

Lisäksi kiinanherhiläinen hyökkää ihmisten ja eläinten kimppuun tuntiessaan itsensä uhatuksi. Kiinanherhiläinen erittää voimakasta hermomyrkkyä ja sen pisto voi tappaa ihmisen. Esimerkiksi Japanissa ne vievät hengen vuosittain noin 50 ihmiseltä.

Ansa on viritetty. Pullon pohjalle jätetty mikstuura on sekoitus appelsiinimehua ja riisiviiniä.

Tutkijoita kiinanherhiläisen leviäminen Yhdysvaltoihin huolestuttaa, sillä ne voivat tehdä selvää mehiläisyhdyskunnista ja asettua maahan peruuttamattomasti, aiheuttaen haittoja ympäristön lisäksi myös taloudelle ja kansanterveydelle. Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvalloilla on pari vuotta aikaa torjua kiinanherhiläisen invaasio, sen jälkeen se on todennäköisesti mahdotonta.

Sitä ei tiedetä, kuinka kiinanherhiläinen on maahan päätynyt. Paikallisia mehiläistarhaajia on nyt pyydetty ilmoittamaan kaikista otusta koskevista havainnoistaan viranomaisille. Havaintoja on pyydetty aktiivisesti myös muilta kansalaisilta.