Prinssi Andrew on kuningatar Elisabetin toiseksi vanhin poika.

Prinssi Andrew on kiistänyt seksin harrastamisen alaikäisen tytön kanssa.

Vasta julkaistuista yhdysvaltalaisista oikeuden asiakirjoista ilmenee, että seksuaalirikoksista syytetty ja tutkintavankeudessa viime vuonna kuollut liikemies Jeffrey Epstein pakotti alaikäisen tytön harrastamaan seksiä brittihoviin kuuluvan prinssi Andrew’n kanssa.

Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian, jonka mukaan tapaus olisi sattunut Epsteinin yksityiskäytössä olleella saarella Yhdysvaltain Neitsytsaarilla.

Prinssi Andrew on kiistänyt häneen kohdistuvat syytökset.

Guardianin mukaan Epsteinin epäilleen pyrkineen saamaan haltuunsa aineistoa, jonka avulla hän olisi voinut kiristää prinssi Andrew’ta.

Oikeuden asiakirjoista selviää, että Epstein antoi tytölle ohjeet ”antaa prinssille, mitä ikinä tämä vaatiikaan ja raportoida seksuaalisen hyväksikäytön yksityiskohdista [Epsteinille]”

Asiakirjoissa paritettuun alaikäiseen tyttöön viitataan nimellä Jane Doe #3. Guardianin mukaan kyseessä olisi Virginia Giuffre, joka on väittänyt Epsteinin pitäneen häntä seksiorjanaan vuosien 1999 ja 2002 välillä brittiläisen miljoonaperijättären Ghislaine Maxwellin avustuksella. Giuffre nosti Maxwillia vastaan vuonna 2015 siviilikanteen ja suuri osa tapaukseen liittyvistä asiakirjoista määrättiin 23. heinäkuuta julkistettaviksi. Giuffre on myös kertonut, että hänet pakotettiin harrastamaan seksiä prinssi Andrew’n kanssa.

Prinssi Andrew on kiistänyt harrastaneensa seksiä Epsteinin järjestämän alaikäisen tytön kanssa.

Oikeuden asiakirjojen mukaan Jane Doe #3 olisi pakotettu seksiin prinssi Andrew’n kanssa myös kaksi muutakin kertaa. Yhden kerran Ghislane Maxwellin Lontoon asunnolla sekä toisen kerran New Yorkissa.

Seksiin pakottamisen tarkkoja päivämääriä ei ole kerrottu.

Guardianin mukaan Epsteinin uskotaan parittaneen tyttöjä vaikutusvaltaisille ihmisille saadakseen itselleen henkilökohtaista, poliittista ja taloudellista hyötyä sekä informaatiota, jonka avulla hän voisi kiristää tyttöjen kanssa olleita henkilöitä.

Mainittuihin vaikutusvaltaisiin ihmisiin kerrotaan lukeutuneen lukuisia yhdysvaltalaispoliitikkoja, huomattavissa asemissa olleita yritysjohtajia, ulkomaisia presidenttejä, hyvin tunnettu pääministeri sekä muita keskeisiä valtaapitäviä.

Asiakirjojen mukaan prinssi Andrew olisi yrittänyt myös vaikuttaa yhdysvaltalaisiin viranomaisiin siten, että Epstein olisi voinut saada neuvoteltua itselleen suotuisan sopimuksen.

Epstein, 66, löytyi viime vuonna kuolleena sellistään. Hänen on kerrottu tehneen itsemurhan lakanaan hirttäytymällä. Miehen kuolintapaan on suhtauduttu myös epäillen ottaen huomioon sen, että hänelle on vuosien saatossa voinut kertyä suuri määrä raskauttavaa aineistoa erittäin vaikutusvaltaisista ihmisistä.