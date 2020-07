Juovuksissa ollut sotilas tappoi 13 ihmistä Kongossa

Tulen avannut sotilas oli perjantaina edelleen pakosalla.

Väkijoukkoon tulen avannut sotilas on tappanut ainakin 13 ihmistä Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoivat viranomaislähteet perjantaina. Kuolleiden joukossa on seitsemän naista ja kaksivuotias pikkutyttö. Haavoittuneita on yhdeksän.

Verilöyly tapahtui Sangessa Etelä-Kivun maakunnassa torstaina. Verilöylyyn syyllistynyt Kongon armeijan sotilas oli perjantaina edelleen pakosalla.

Alueen paikallisjohtajat vaativat armeijaa välittömästi vetämään kaikki sotilaansa alueelta. Myös paikalla olevaa YK:n henkilöstöä on kehotettu lähtemään.

Etelä-Kivussa on ollut etnisiä levottomuuksia yli neljännesvuosisadan ajan. Viime aikoina verenvuodatus on kiihtynyt uudelleen.