Valko-Venäjän mukaan yksityisen Wagner-yrityksen sotilaiden oli tarkoitus aiheuttaa levottomuuksia ensi viikon presidentinvaalien alla.

Valko-Venäjän televisio on julkaissut videon, jonka kerrotaan esittävän venäläisten palkkasotilaiden pidätystä.

Videon alussa näytetään suuri joukko miehiä ilmeisesti saapumassa majapaikkaansa. Seuraavissa kuvissa raskaasti aseistautunut ja kypäriin ja luotiliiveihin pukeutunut iskujoukko yllättää yhden venäläisistä tämän huoneesta. Kuvissa näkyy, kuinka ryhmän jäsenet painavat ilmeisesti nukkumassa olleet miehet lattialle näiden sänkyjen viereen.

Kuvissa näytetään sotilaiden varusteista löytyneitä tunnuksia sekä yhteen kerättyjä Venäjän passeja ja muuta tavaraa. Videon lopussa naamioituneet miehet taluttavat pidätettyjä ulos rakennuksesta ulkona odottaviin autoihin.

Valko-Venäjä pidätti keskiviikkona Minskin lähellä 32 venäläistä palkkasotilasta, joiden se kertoi saapuneen maahan suunnittelemaan ja aiheuttamaan levottomuuksia ensi viikon sunnuntaina pidettävien presidentinvaalien alla.

Myöhemmin viranomaiset pidättivät vielä yhden sotilaan. Valko-Venäjän mukaan venäläisiä sotilaita saapui kaikkiaan maahan noin 200.

Palkkasotilaiden työnantajaksi on kerrottu presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvaan henkilöön yhdistetty Wagner-yhtiö, jonka sotilaita on taistellut myös esimerkiksi Lähi-idässä. Presidentti Aleksandr Lukashenko on vaatinut Venäjältä selvitystä asiasta.

Venäjän suurlähetystö Valko-Venäjällä puolestaan on vaatinut selvitystä pidätyksistä, raportoi venäläinen uutistoimisto Interfax.

Paikallismedian mukaan venäläiset olivat herättäneet viranomaisten epäilykset, koska he eivät olleet käyttäytyneet kuin tavalliset turistit, eivätkä olleet esimerkiksi juoneet lainkaan alkoholia.