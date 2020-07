Matkustajia on kehotettu pysymään erityksissä kotonaan.

Neljällä norjalaisen risteilyaluksen miehistön jäsenellä on todettu koronatartunta sen jälkeen, kun laiva saapui Tromssan satamaan viime perjantaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Sen mukaan asiasta tiedottaa Pohjoisen Norjan yliopistosairaala, jossa tartunnan saaneita hoidetaan.

Tapausten seurauksena Roald Amundsen -risteilijän kaikki 160 miehistön jäsentä on määrätty karanteeniin laivalle. Aluksen kyydissä olleet 177 matkustajaa taas ovat jo nousseet pois laivasta. Tromssan alueen johtavan lääkärin mukaan matkustajille on soitettu ja heitä on pyydetty pysymään kodeissaan.

Sairaalan mukaan kaikki tartunnan saaneet miehistön jäsenet olivat ulkomaan kansalaisia. Heidän kansallisuuksistaan tai terveydentilastaan ei ole kerrottu enempää julkisuuteen.

Reutersin mukaan laivan matkustajiin kuului Norjan apulaisterveysministerinä aiemmin toiminut Line Miriam Haugan, jonka mukaan matkustajia kehotettiin laivalla säännöllisesti pitämään etäisyyttä muihin ihmisiin. Hänen mukaansa miehistön jäsenet mittasivat matkustajien kuumetta ja valvoivat, että nämä pesivät käsiään.

Laivan omistava Hurtigruten-varustamo keskeytti suurimman osan toiminnoistaan maaliskuussa koronaepidemian vuoksi. Heinäkuun 7. päivä varustamo kertoi palauttavansa suurimman osan kuudestatoista aluksestaan liikenteeseen, mutta ottavansa kyytiin tavallista vähemmän matkustajia.