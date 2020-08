– Liittovaltion poliisit ovat täällä viemässä vapautemme ja perustuslailliset oikeutemme. Demokratiamme on uhattuna, sanoo mielenosoittaja Alan Moore Portlandissa.

Aktivistit jakoivat keskiviikkoiltana Oregonin Portlandissa mielenosoittajille vapaaottelijoiden alasuojia. Alan Moore tunki suojat housujensa sisään.

– He ampuvat kohti vehkeitämme, Moore perusteli.

He ovat Yhdysvaltain kotimaisen turvallisuuden ministeriön agentteja, jotka presidentti Donald Trump määräsi heinäkuun alussa Portlandiin. Yli satahenkisen joukon tehtävä on suojella liittovaltion omaisuutta kaupungissa. Käytännössä tämä tarkoittaa oikeustaloa, jonka ympäristöön Portlandissa jo yli kaksi kuukautta jatkuneet mielenosoitukset ovat keskittyneet.

Opettajien ammattiliitossa työskentelevä Moore oli paikalla toista päivää. Hän liittyi veteraanien rintamaan, joka seisoi eturivissä oikeustaloa suojaavan aidan edessä. Moore palveli kylmän sodan lopussa Yhdysvaltain armeijan tiedustelu-upseerina.

– En tullut tänne, kun täällä olivat vain Portlandin poliisit. Nämä liittovaltion poliisit ovat jotain pahempaa, Moore sanoi.

– He ovat täällä viemässä vapautemme ja perustuslailliset oikeutemme. He ovat täällä tuodakseen maahamme diktatuurin lyömällä maamme energisimmät protestoijat. Tämä on todella huolestuttavaa. Demokratiamme on uhattuna.

Alan Moore oli mielenosoituksessa toista päivää.

Yhdysvaltain kesä on ollut poikkeuksellisen kuuma. Lämpötilat ympäri maan ovat nousseet jatkuvasti 35 asteen tienoille. Maan poliittinen tilanne on vieläkin polttavampi.

George Floydin kuolema toukokuun lopussa oli sytyke, joka osui tulenarkaan maaperään. Video mustaihoisesta Floydista kuolemassa valkoisen poliisin polvi niskassaan herätti jo pitkään kyteneen raivon. Vastaavat tapaukset viime vuosilta, Trumpin kansaa jakava tyyli, vaalivuosi, koronaviruskriisin aiheuttama työttömyys ja suotuisat sääolosuhteet olivat yhdistelmä, joka toi miljoonat ihmiset kaduille.

Etelä-Minneapolis muistutti muutaman päivän ajan sotatannerta, kun mellakoitsijat polttivat rakennuksia, ryöstivät liikkeitä ja ottivat yhteen kansalliskaartin kanssa. Sen jälkeen suurin osa liikehdinnästä on ollut rauhanomaista. Kaduilla on marssinut valtavasti ihmisiä, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin osoittaneet mieltään. Vaatimusten ytimessä ovat olleet mustien oikeudet ja poliisilaitosten uudistaminen.

Amerikkalaisten asenteet ovat selvästi muuttuneet. Mielipidetiedustelujen mukaan enemmistö tukee protesteja. Patsaat ovat kaatuneet, ja poliisin toimintatapoja ollaan tarkastamassa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Viime viikkojen aikana liikehdinnän polttopiste on ollut Portland. Protestit keskittyivät kaupungissa alun perin Multnomahin piirikunnan oikeustalon edessä olevaan puistoon, mutta 3. heinäkuuta osa mielenosoittajista rikkoi naapurikorttelissa olevan liittovaltion oikeustalon oven.

Trump vastasi lähettämällä paikalle liittovaltion sheriffin sekä tulli- ja rajavartiolaitoksen agentteja. Portlandin pormestari Ted Wheeler ja Oregonin kuvernööri Kate Brown – molemmat demokraatteja – vastustivat joukkojen läsnäoloa, mutta lain mukaan liittovaltiolla on oikeus suojata omaisuuttaan.

Sosiaalisessa mediassa alkoi levitä videoita, joissa tunnistamattomat maastopukuiset miehet kiskoivat kaduilta mielenosoittajia valkoisiin pakettiautoihin. Eräässä videossa mielenosoittajaa ammuttiin kumiluodilla päähän.

Portlandissa syttyi raivo. Jo hiipumassa olleet mielenosoitukset keräsivät uutta virtaa. Viikonloppuisin oikeustalon eteen kerääntyi tuhansia ihmisiä.

Mielenosoittajien ylös nostamat valaistut puhelimet loistivat illassa.

Kun mielenosoitus jatkuu kaksi kuukautta, sen ympärille kehittyy rytmi, rakenne ja infrastruktuuri.

Liittovaltion oikeustalo on 16-kerroksinen betonikolossi, joka seisoo aivan Portlandin keskustassa. Kolme korttelia länteen on kaupungin pääkatu Broadway, yhtä pitkän matkan päässä idässä virtaa kaupungin halkaiseva Willamette-joki.

Broadwaylla tai joen rantapuistossa ei kuitenkaan voisi päätellä, mitä oikeustalon edessä joka ilta tapahtuu. Muutamaa korttelia lukuun ottamatta elämä kaupungissa jatkuu häiriöittä.

Oikeustalon edessä on laskettu ilmaan niin paljon joukkojenhallintaan käytettäviä kemikaaleja, että päiväsaikaankin aivastuttaa. Kadun toisella puolella olevassa puistossa nenään käy grilleistä nouseva savu. Vapaaehtoiset ruokkivat lahjoitusten turvin sekä mielenosoittajia että kodittomia. Puiston länsireunalla tuoksuu kannabis. Sitä poltetaan puistoon pystytettyjen telttojen ulkopuolella.

Oikeustalon ja lähikorttelien seinät on spreijattu täyteen iskulauseita, joissa solvataan poliiseja, vaaditaan liittovaltion joukkoja poistumaan kaupungista sekä muistetaan George Floydia ja muita poliisiväkivallan uhreja.

Poliisit ampuvat ilmaan joukkojenhallintaan käytettäviä kemikaaleja.

Kun kello lähestyy iltayhdeksää, alue herää eloon. Mielenosoittajat hakevat juotavaa kioskista, joka on peittänyt ikkunansa ja lasiovensa vanerilevyillä. Myyntipöydiltä voi ostaa Black Lives Matter -iskulauseilla koristeltuja paitoja. Vapaaehtoisten ylläpitämä ambulanssi parkkeeraa puiston kulmaan.

Keskiviikkona aluetta ympäröiviä katuja kiersivät kymmenet torviaan soittavat autot, joiden ikkunoissa oli samoja iskulauseita kuin rakennusten seinillä. Samaan aikaan työasuihinsa pukeutuneet terveysalan ammattilaiset kiersivät puistoa kylttejä kantaen. Sadat ihmiset kerääntyivät kuuntelemaan puheita Multnomahin piirikunnan oikeustalon eteen. Joku oli heijastanut talon seinään suuren punaisen Black Lives Matter -logon.

Puheet olivat puoliksi politiikkaa, puoliksi hengennostatusta.

– Kun minä sanon ”vitun”, te sanotte ”Trump”, mies huusi megafoniin.

– Vitun!

– Trump!

– Vitun!

– Trump!

Mielenosoittajista suurin osa on valkoihoisia, mutta puhujat ovat mustia. Useina iltoina megafoniin tarttuu 21-vuotias nainen Teal Lindseth, joka on ollut mukana mielenosoituksissa käytännössä alusta alkaen. Myös hänen 19-vuotias ystävänsä Xavier ”Princess” Warner kuuluu protestien näkyviin hahmoihin.

– Tämä ei ole valkoisten ihmisten liike. Tämä on värillisten ihmisten liike. Heillä pitäisi aina olla etuoikeus puhua, Warner sanoo Ilta-Sanomille.

Portland on USA:n suurista kaupungeista valkoisin. Sen asukkaista yli 70 prosenttia on ei-latinotaustaisia valkoihoisia. Mustaihoisia on vain reilu kuusi prosenttia.

Xavier Warner ja Teal Lindseth megafonin varressa Portlandin mielenosoituksessa.

Oregonin territorio hyväksyi 1844 lain, jonka mukaan mustaihoiset saavat joka kuudes kuukausi 39 ruoskaniskua kunnes poistuvat osavaltiosta. Vaikka laki ei ollut voimassa kauaa, se korvattiin muilla laeilla, jotka kielsivät mustaihoisten muuttamisen Oregoniin. Ne raukesivat vasta, kun Yhdysvaltain perustuslakia muutettiin sisällissodan jälkeen 1868.

Oregonissa on ollut paljon valkoista ylivaltaa kannattavaa liikehdintää, mutta kaupunki on tunnettu myös liberaalista aktivismistaan.

Mustien kansalaisoikeusjärjestön NAACP:n Portlandin-osaston puheenjohtaja E. D. Mondaine kirjoitti Washington Postiin mielipidekirjoituksen, jonka mukaan Portlandin mielenosoituksista on tullut valkoisten spektaakkeli, joka ei enää aja mustien asiaa.

Lindseth ja Warner eivät mene yhtä pitkälle, ja he kiittävät esimerkiksi valkoisia äitejä, jotka suojaavat mielenosoittajia etulinjassa. Nuoret aktivistit myöntävät kuitenkin epäröimättä, että mielenosoitusten tavoitteista ja taktiikoista käydään ristivetoa.

– Jotkut toiset värilliset ihmiset sanovat, että sanoillani ei ole merkitystä, koska en puhu samoista asioista kuin he tai en ole yhtä sujuvasanainen, Lindseth sanoo.

Mielenosoituksia ei tarvitse seurata kauaa ennen kuin huomaa jännitteet protestoijien keskuudessa. Monet ovat jo henkisesti äärirajoilla, ja riitoja syttyy tämän tästä. Alueelle on pääsy kenellä tahansa. Viime viikonloppuna konservatiivista kansalaisjournalistia Andrew Duncombea puukotettiin oikeustalon liepeillä.

– Meidän ryhmämme pyrkii purkamaan jännitteitä. Emme halua väkivaltaa, Lindseth sanoo.

Monet kiistoista liittyvät voimankäyttöön. Maanantai-iltana mielenosoittajat heiluttivat oikeustaloa suojaavaa aitaa, sytyttivät roskia tuleen aidan sisällä ja ampuivat ilotulitteita kohti rakennusta. Tiistaina rauhanomaisia keinoja kannattavat aktivistit saivat tahtonsa läpi, eikä provokaatioita juuri näkynyt.

Mielenosoittajat suojautuivat erilaisin kilvin poliisien ammuttavilta pippurisumutteilta.

Gil Scott-Heron totesi kuuluisassa runossaan 1971, että vallankumousta ei televisioida. Hän tarkoitti, että tasa-arvo toteutuu vasta, kun ihmisten asenteet muuttuvat.

Ajatuksessa on perää, mutta kesällä 2020 vallankumous paitsi televisioidaan myös livestriimataan ja julkaistaan sosiaalisessa mediassa miljoonina videoklippeinä. Verkossa käydään jatkuvaa taistelua siitä, mitkä klipit saavat julkisuutta ja todistavat parhaiten vastapuolen vääryyksistä.

Portlandin yössä vaikuttaakin ajoittain siltä, että mielenosoittajat ja viranomaiset toteuttavat jonkinlaista koreografiaa, jonka tarkoituksena on tuottaa omaa agendaa tukevaa materiaalia. Mielenosoittajat provosoivat poliiseja, jotka vastaavat kyynelkaasulla ja korviahuumaavasti paukkuvilla tainnutuskranaateilla. Mielenosoittajat vetäytyvät, odottavat kaasun hälvenemistä ja aloittavat provosoinnin uudelleen.

Trumpin vaalikampanja leikkasi kuvamateriaalista vajaan minuutin koosteen, jossa kaupunki vaikuttaa olevan anarkistilaumojen vallassa.

– Joe Biden kutsui heitä ”rauhanomaisiksi mielenosoittajiksi”, mainos julistaa.

Viestiä vahvistaa uutiskanavien toimintalogiikka. Uutisissa näytetään yleensä kaikkein dramaattisin kuvamateriaali. Rauhassa puheita kuuntelevat mielenosoittajat eivät ole hyvää televisiota.

– Trump käyttää tätä julkisuustemppuna ja sanoo: katsokaa, tällaisia demokraatit ovat, ja meidän täytyy saada heidät kuriin. Ei tässä siitä ole kyse, Warner sanoo.

– Tässä on kyse siitä, että kaikilla pitäisi olla syntyessään samat oikeudet. Ei sen pitäisi olla lainkaan poliittista.

Ennen liittovaltion joukkojen saapumista mielenosoittajien suurin vihan kohde oli demokraattipormestari Wheeler, jonka johtaman poliisilaitoksen toimintaa he arvostelivat. Wheeler vieraili mielenosoituksessa ja sai itsekin kyynelkaasua kasvoilleen.

– Myös Ted Wheeler yrittää tehdä tästä kampanjatemppunsa, kun me taistelemme täällä henkemme edestä, Lindseth kiehuu.

Teal Lindseth sai kyynelkaasua kasvoilleen.

Keskiviikkoiltana liittovaltion joukot aloittivat kaasun ampumisen puistoon jo ennen yhtätoista. Tuttu näytelmä toistui muutaman kerran, kunnes agentit ilmestyivät kadulle ja ajoivat mielenosoittajat pois oikeustalon edestä.

Lindseth kertoo seuraavana iltana, että poliisi pidätti hänet, kun hän piirsi tussilla putkan ikkunaan. Veteraani Moore kertoo sähköpostilla, että on kunnossa ”lukuun ottamatta henkistä traumaa siitä, että joutuu hyökkäyksen kohteeksi osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään”.

Se saattoi olla viimeinen yhteenotto liittovaltion agenttien ja mielenosoittajien välillä Portlandissa. Kuvernööri Brown sopi Trumpin hallinnon kanssa, että Oregonin osavaltion poliisit ottavat vastuun oikeustalon turvaamisesta. Liittovaltion joukot jäävät kuitenkin kaupunkiin seuraamaan tilannetta. Trump on vihjannut, että hän aikoo lähettää joukkoja myös muihin kaupunkeihin.

Mikään ei viittaa siihen, että mielenosoitukset lakkaisivat sen paremmin Portlandissa kuin muualla Yhdysvalloissa. Kesää on vielä paljon jäljellä, ja miljoonat amerikkalaiset joutuvat edelleen odottamaan paluuta töihin koronaviruksen kuristaessa taloutta. Samaan aikaan Trump vihjaa jatkuvasti marraskuun vaalien olevan vilpilliset.

Amerikan kuuma kesä 2020 voi enteillä synkkää syksyä.