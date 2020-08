Näin ujosta kotiäidistä tuli opposition tähti – ”Valko-Venäjän Jeanne d´Arc” ravistelee Euroopan viimeistä diktatuuria

Vankilaan passitetun miehensä työtä jatkanut Svetlana Tihonovskaja nousi muutamassa viikossa Valko-Venäjän opposition tähdeksi, joka haastaa ensi viikon vaaleissa presidentti Aleksandr Lukashenkon.

Euroopan viimeiseksi diktatuuriksi kutsutun Valko-Venäjän presidentinvaaleja on jo vuosikymmenten ajan pidetty lähinnä muodollisuutena, sillä maata vuodesta 1994 hallinnut Aleksandr Lukashenko on valittu murskalukemin kaudelle toisensa perään. Ensi viikolla Lukashenkon on ennustettu aloittavan jo kuudennen presidenttikautensa tuttuun tyyliin, ja maan viranomaiset ovat pohjustaneet voittoa opposition haastajien ja mielenosoittajien pidätyksillä.

Vain viikkoja ennen vaaleja presidentti on kuitenkin saanut yllättävän haastajan, joka ei vielä vähän aikaa sitten uskonut itsekään joutuvansa sellaiseen rooliin. 36–vuotias Svetlana Tihonovskaja nousi torstaina puhumaan kymmenilletuhansille Minskiin kokoontuneille mielenosoittajille, jotka vaativat maan uudistamista demokraattisempaan suuntaan. Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä oli maan suurin opposition kokoontuminen sitten Neuvostoliiton romahduksen.

– Olen kyllästynyt olemaan peloissani. Entä sinä, oletko kyllästynyt olemaan kärsivällinen? Oletko kyllästynyt olemaan hiljaa? Oletko kyllästynyt pelkäämään? Tihonovskaja kysyi hänen nimeään huutavalta yleisöltä.

Presidenttiehdokas Svetlana Tihonovskaja vilkutti yleisölle perjantaina reilu viikko ennen vaaleja.

Vielä keväällä Tihonovskaja oli tavallinen kotiäiti, joka työskenteli nuorempana kääntäjänä ja sihteerinä. Hänen aviomiehensä Sergei Tihonovski tunnettiin äänekkäänä oppositiomielisenä videobloggaajana, joka nimitteli Lukashenkoa ”torakaksi” ja pyrki tämän haastajaksi presidentin vaaleihin. Tihonovskajaa haastatelleen brittilehti Independentin mukaan Tihonovskaja suostutteli miestään ilmaisemaan itseään varovaisemmin, ettei perhe joudu pulaan.

Kaikki muuttui toukokuussa, kun Lukashenkon hallinto eväsi Tihonovskin ehdokkuuden ja passitti tämän vankilaan. Tihonovskaja päätti jatkaa miehensä työtä ja pyrki itse presidenttiehdokkaaksi – yllättäen onnistuen siinä. Omien sanojensa mukaan ujosta ja politiikkaa karttavasta kotiäidistä oli äkkiä tullut opposition nouseva tähti, jota on jo ehditty nimittää ”Valko-Venäjän Jeanne d´Arciksi”.

Euroopan viimeiseksi diktaattoriksi joskus kutsuttu Aleksandr Lukashenko on hallinnut Valko-Venäjää vuodesta 1994 lähtien.

– En lähtenyt mukaan vaaliin koska tarvitsen valtaa tai koska olen poliitikko ja haluan presidentiksi. Lähdin tukeakseni miestäni. Sitä ei ollut suunniteltu, vaan seurasin sydäntäni, Tihonovskaja selitti Reutersille ennen torstain puhetilaisuutta.

Uusi rooli ei ole tullut ilmaiseksi. Independentin mukaan Tihonovskaja on joutunut lähettämään lapsensa ulkomaille turvallisuussyistä. Lehden haastattelussa hän kertoo pelon olevan läsnä jokaisena päivänä, sillä hallituksen vastaus opposition liikehdintään voi olla arvaamaton.

Vielä viime vuonna Svetlana Tihonovskaja oli tavallinen kotiäiti joka ei pyrkinyt politiikkaan.

Vaalien alla Lukashenko on alkanut vihjailemaan voimatoimien käyttämisestä. Perjantaina presidentti sanoi ”oppineensa läksynsä vuodesta 2010”, viitaten tuolloin hänen murskavoittoaan seuranneisiin protesteihin, jotka taltutettuun mellakkapoliisin avustuksella.

– Toivon heidän kuuntelevan kansalaisiaan – ja että he eivät koskaan lähetä tankkeja tai sotilaita. Me emme halua verta, haluamme vain muutosta, Tihonovskaja sanoo.

Ehdolle lähdettyään Tihonovskaja yhdisti voimansa Lukashenkon vahvimpana haastajana pidetyn ja niinikään pidätetyn Viktor Babarikon kampanjapäällikön sekä ehdokkaaksi turhaan pyrkineen Valeri Tsepkalon vaimon Veronika Tsepkalon kanssa.

Tihonovskajan kampanja perustuu kolmeen vaalilupaukseen: poliittisten vankien vapauttaminen, perustuslakiin vuonna 1996 tehtyjen autoritaaristen uudistusten kumoaminen ja uusien, vapaiden vaalien järjestäminen puolen vuoden sisällä.

Torstaina Tihonovskajan puhetilaisuus veti Minskiin kymmenien tuhansien yleisön.

Svetlana Tihonovskajan vaalimainos Minskissä.

Vaikka Lukashenkon odotetaan voittavan ja etenevän kuudennelle kaudelleen, on Tihonovskaja onnistunut ravistelemaan Valko-Venäjää tavalla jollaista ei ole nähty pitkään aikaan. Virallisena ehdokkaana Tihonovskaja pääsi puhumaan lyhyesti valtiollisella tv-kanavalla. Ensimmäistä kertaa vuosiin valkovenäläiset saivat kuulla hallinnon tekemistä pidätyksistä ja poliittisista vangeista. Tihonovskaja myös hyökkäsi Lukashenkoa vastaan koronaviruksen vaarojen kieltämisellä ja väitteillä tämän todellisuudessa alhaisista kannatusluvuista.

Valko-Venäjän kehitystä pitkään seurannut kanadalaisen Albertan yliopiston professori David Marples arvioi Independentille, että opposition nousun myötä Lukashenkon valtakauden loppu alkaa olla käsillä, vaikka se ei tapahtuisi vielä näissä vaaleissa.

– Ei ole olemassa ilmeistä ja rehellistä keinoa, jolla hän voisi saada jokaisen uskottavan diktaattorin tarvitseman 65 prosentin kannatuksen. Tämä on hänelle lopun alkua – ei ehkä kahdessa viikossa, mutta ei niin kaukana tulevaisuudessa. Pelko on poissa.