Koronaa sairastanut koira kuoli Yhdysvalloissa

Tutkijan mielestä lisätutkimusta koronaa sairastavien lemmikkien tartuttavuudesta tarvitaan.

Yhdysvalloissa tiedetysti ensimmäinen koronaa sairastanut koira on kuollut, AFP kertoo.

7-vuotias saksanpaimenkoira Buddy oli kärsinyt samankaltaisista oireista, mitä koronavirusta sairastavat ihmiset. Koiralla oli ollut esimerkiksi hengitysvaikeuksia ja tukkoinen nenä.

Buddyn omistaja toipui samaan aikaan koronaviruksesta.

Buddyn omistajat päättivät lopettaa uskollisen ystävänsä, kun tämä tuli niin sairaaksi, että tällä tuli vaikeuksia kävellä. Lopulta koira alkoi myös oksentaa verta.

Perhe kertoi National Geographicille, että heillä oli suuria vaikeuksia saada vahvistettua epäilyksensä koiran koronavirustartunnasta. Lopulta he onnistuivat löytämään klinikan, joka suostui testaamaan Buddyn. Samalla kävi ilmi, että myös perheen terveen oloisen koiranpennun elimistöstä löytyi koronaviruksen vasta-aineita. Vasta-aineet ovat merkki siitä, että elimistössä on meneillään tai on hiljattain ollut koronaviruksen aiheuttama infektio.

Perheen mukaan informaatiota koronavirustartunnasta koirilla on ollut hankalaa saada niin terveysviranomaisilta kuin eläinlääkäreiltäkään.

Buddyn perhe toivoo, että heidän tarinansa kuultaisiin maailmalla.

– Hän oli kiltti mussukkamme. Toivon, että olisimme saaneet pitää hänet luonamme pidempään, Buddyn omistaja Allison Mahoney sanoi AFP:n mukaan.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan lemmikit eivät todennäköisesti voi tartuttaa koronavirusta omistajaansa. Pennsylvanian yliopiston tutkija ja eläinlääkäri Shelley Rankin kuitenkin sanoi AFP:n mukaan, että lisätutkimus aiheesta on tarpeellista.

National Geographicin mukaan Yhdysvalloissa 12 koiraa ja 10 kissaa on osoittautunut testeissä positiivisiksi koronavirukselle.