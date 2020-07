Moni maa on tehnyt kasvomaskeista pakollisia sisätiloissa ja ruuhkaisissa ulkotiloissa.

Koronatartuntojen lisääntyessä osa Euroopan maista on joutunut kiristämänä viruksen takia käyttöön otettuja rajoituksia.

Esimerkiksi Belgiassa kasvomaskeista on tullut pakollisia myös ulkona julkisilla paikoilla, joissa on paljon ihmisiä kuten ulkoilmatoreilla. Baareissa ja ravintoloissa asiakkaiden on jätettävä yhteystietonsa, jotta heidät voidaan jäljittää mahdollisen korona-altistumisen tapahduttua, Reuters uutisoi.

Hoitajat ottavat näytteen Antwerpenin Sint-Rochusin kirkossa, joka on muutettu koronatestikeskukseksi.

Myös Ranskassa on tiukennettu kasvomaskeja koskevaa ohjeistusta. Nyt ihmisten on käytettävä maskeja kaikissa kaupoissa ja sisätiloissa. Jos kasvomaskia ei käytetä suljetuissa julkisissa tiloissa, henkilö voi saada 135 euron sakon, Euronews kertoo.

Nainen on varustautunut kasvomaskilla Marseillessa, Ranskassa.

Britanniassa on koronarajoituksia on tiukennettu alueittain, BBC kertoo. Esimerkiksi Oldhamissa asukkaille on annettu ohjeistus, ettei heidän tule päästää vieraita kotiinsa. Ulkona heidän on pidettävä kahden metrin etäisyys muihin ihmisiin.

Oldhamissa yritetään saada koronaviruksen leviämistä kuriin.

Heinäkuun alussa Leicesterissä suljettiin kaikki paitsi tärkeimmät kaupat eikä baareja, ravintoloita tai kampaamoita avattu, vaikka muualla Englannissa niin tehtiin. Myös koulut suljettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään mahdollisimman paljon kotona. Lisäksi matkustusta Leicesteriin ja Leicesterin sisällä kehotettiin välttämään.

Oldhamissa maalattiin maahan muistututs turvavälien pitämisestä.

Leicesterissä kaupat ovat sittemmin saaneet avata ovensa ja kaupungin tilannetta tarkastellaan uudestaan torstaina.

Saksassa maan terveysministeri Jens Spahn ilmoitti, että koronaviruksen suhteen korkean riskin maista palaavien olisi mentävä koronavirustestiin palatessaan.

Kreikassa kasvomaskeista on määrätty pakollisia julkisissa sisätiloissa. Kasvomaskia on pakko käyttää myös kaupoissa, pankeissa, leipomoissa, hisseissä, julkisissa virastoissa ja julkisessa liikenteessä, englanninkielinen Ekathimerini uutisoi. Uudet määräykset astuivat voimaan keskiviikkona.

– Tartuntojen lisääntyminen Ateenassa ja Thessalonikissa kertoo, että virus on yhä täällä. Tämä vaatimus on kollektiivisen hyvän puolesta. Tilanteen ei pidä aiheuttaa paniikkia, mutta ei myöskään omahyväisyyttä, totesi väestönsuojelusta vastaava apulaisministeri Nikos Hardalias.

Turisteja Ateenassa, jossa koronatartuntojen määrä on ollut nousussa.

Monien muiden tavoin myös Itävalta on tehnyt kasvomaskeista pakollisia supermarketeissa, pankeissa ja posteissa uusien koronatartuntojen takia, Reuters uutisoi reilu viikko sitten. Kasvomaskien pakollisuudesta kaupoissa ja kouluissa oli luovuttu kesäkuussa. Maskit ovat olleet koko kesän ajan pakollisia julkisessa liikenteessä, sairaaloissa, apteekeissa ja kampaamoissa.