Länsinaapurissamme on varmistettu jo yli 80 000 koronavirustartuntaa.

Ruotsissa kansanterveysviranomaiset kehottavat ihmisiä jatkamaan syksyllä etätöiden tekemistä kotoa käsin silloin, kun se on mahdollista. Tavoitteena on rajoittaa koronatartuntojen leviämistä.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan tartuntojen leviäminen jatkunee syksyllä. Hän arvioi tartuntojen leviämisen olevan vähäistä, mutta on olemassa myös vaara, että tartuntamäärät voivat ryöpsähtää joissain osissa maata.

Tegnell arvioi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että tartuntapiikkejä voi olla erityisesti paikoissa, joihin virus ei ole vielä aiemmin ehtinyt levitä niin paljon.

Tegnellin mukaan maan koronatilanne on menossa edelleen parempaan suuntaan.

Uusia tartuntoja varmistettu 318 kappaletta

Kansanterveyslaitoksen mukaan Ruotsissa on edellisten 24 tunnin aikana varmistettu 318 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on varmistettu maassa nyt yli 80 000.

Edellisen vuorokauden ajalta kirjattiin myös yhdeksän uutta koronaan liittyvää kuolemaa. Tähän mennessä maassa on kirjattu yhteensä 5 739 koronakuolemaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Ruotsissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 7 896 tartuntaa ja kirjattu 567 koronakuolemaa. Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 340 ja 59.

Ruotsissa on väkilukuun suhteutettuna enemmän koronakuolemia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Brasiliassa, joissa on määrällisesti eniten tartuntoja ja kuolemia koko maailmassa. Yhdysvalloissa on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 465 koronaan liittyvää kuolemaa ja Brasiliassa 424.

Väkilukuun suhteutettuna koronakuolemia on Ruotsia enemmän muun muassa Britanniassa ja Espanjassa, joissa on kirjattu 677 ja 608 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Tartuntariski on suurempi töissä kuin bussissa

Lehdistötilaisuudessa kerrottiin myös, että hallitus ohjeistaa lääninhallituksia kertomaan kansalaisille siitä, miten tärkeää on noudattaa viranomaisten ohjeistuksia, eritoten julkisessa liikenteessä.

Sosiaaliministeri Lena Hallengrenin mukaan lainsäädäntö vie aikaa ja tästä syystä on tärkeää, että eri toimialat tekevät ohjeistuksia itse. Hänen mukaansa Ruotsissa ei ole suunnitteilla uutta lainsäädäntöä esimerkiksi julkisen liikenteen osalta, josta häneltä kysyttiin lehdistötilaisuudessa.

Vaikka julkinen liikenne on tärkeä tekijä viruksen leviämisen kannalta, ei Tegnell pidä sitä kuitenkaan merkittävimpänä tartuntojen lähteenä. Hän uskoo, että tartuntariski on huomattavasti suurempi kotona ja työpaikoilla.

Uutistoimisto TT:n kysyessä kasvomaskien tarpeesta, Tegnell arvioi turvavälien pitämisen olevan tärkeämpää kuin maskien käytön.