Isisin kynsistä pelastettujen jesidilasten kärsimys jatkuu – järkyttävästi kohdellut alaikäiset jäivät ilman hoitoa

Amnesty International varoittaa terveyskriisistä, joka muhii terroristijärjestö Isisin vainon kohteeksi joutuneen jesidiväestön keskuudessa.

Lähes 2 000 terroristijärjestö Isisin otteesta vapautettua jesidilasta kärsii yhä psykologisista ja fyysisistä traumoista. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International varoitti torstaina, että edessä on terveyskriisi.

Tuoreen raportin mukaan muun muassa kidutusta, raiskausta ja hyväksikäyttöä kokeneet lapset eivät saa tarpeellista hoitoa. Osa lapsista pakotettiin mukaan aseelliseen toimintaan.

Raporttia varten järjestö haastatteli kymmeniä ihmisiä Pohjois-Irakissa. Lapset kärsivät muun muassa pitkäaikaisista vammoista ja traumaperäisestä stressihäiriöstä.

– Nämä lapset alistettiin järjestelmällisesti kauhuille Isisin alaisuudessa eläessään, ja nyt heidät on jätetty keräämään itseään kasaan, Amnesty Internationalin kriisiryhmän apulaisjohtaja Matt Wells sanoi Guardianille.

Lähes kaikki tytöt seksuaalisen väkivallan uhreja

Jesidit ovat Luoteis-Irakissa asuva vähemmistö. He ovat etnisesti kurdeja, mutta toisin kuin monet kurdit, he harjoittavat uskontonaan jesidismiä.

Isis hyökkäsi jesidien asuttamille alueille vuonna 2014. Verilöylyssä kuoli tuhansia miehiä, naisia ja tyttöjä kaapattiin, ja pojat pakotettiin taistelemaan terroristijärjestön riveissä.

Siepattuja jesidilapsia käännytettiin väkisin islaminuskoon ja heitä pakotettiin puhumaan arabiaa äidinkielensä sijaan.

Irakin kurdistanissa sijaitsevalla Sharyan pakolaisleirillä elää noin 16000 jesidipakolaista.

Guardianin mukaan Amnestyn raportissa on haastateltu muun muassa lääkäriä, jonka mukaan lähes kaikki hänen hoitamansa 9–17-vuotiaat tytöt olivat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Nyt he kärsivät tulehduksista sekä epäsäännöllisistä kuukautisista, ja heillä on raskauteen ja synnytykseen liittyviä ongelmia.

Monet Isisin vankina olleista pojista ovat puolestaan vammautuneita seurauksena taisteluista, joihin heidät pakotettiin mukaan. Heidän on ollut erityisen vaikeaa saada tukea kotiinpaluun jälkeen.

Lasten kerrotaan kärsivän edelleen ”heikentävistä pitkäaikaisista vaurioista” kuten traumaperäisestä stressihäiriöstä, mielialan vaihteluista, aggressiivisuudesta sekä takaumista.

Jesidinaiset kamppailevat omien ongelmiensa kanssa

Tilannetta ei helpota se, että myös Isisin vankina olleet jesidinaiset kärsivät omista psykologisista ongelmistaan.

Niitä aiheuttaa muun muassa stigma, joka liittyy Isisin jäsenille synnytettyihin lapsiin.

– Haluan sanoa yhteisöllemme ja kaikille maailmassa, että olkaa kilttejä ja hyväksykää meidät. Hyväksykää lapsemme. En halunnut saada näiden ihmisten vauvaa. Minut pakotettiin synnyttämään poika, 22-vuotias Janan-niminen nainen vetoaa raportissa.

Toisaalta moni Isisin kynsistä vapautunut jesidinainen on joutunut jättämään lapsensa taakseen vapautuessaan.

Suuri osa jesideistä elää edelleen pakolaisleireillä. Moni on velkaantunut korviaan myöten maksaessaan ihmissalakuljettajille omaistensa vapauttamisesta.