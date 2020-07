IS Portlandissa: Mielenosoittajien ja viranomaisten välissä seisoo äitien muodostama muuri – ”En voinut vain pysyä kotona”

Keski-ikäiset valkoiset naiset uhmaavat kyynelkaasua mielenosoitusten eturintamassa.

He ovat keski-ikäisiä, enimmäkseen valkoihoisia naisia. Lähes kaikki ovat pukeutuneet keltaiseen t-paitaan, useimmilla on kasvoillaan kaasunaamari ja päässään rakennus- tai pyöräilykypärä.

Jotkut kantavat omatekoisia kilpiä.

Joka ilta ennen puoltayötä he asettuvat riviin liittovaltion oikeustalon eteen Oregonin Portlandissa. He ovat Wall of Moms eli äitien muuri.

Äitien takana on satojen mielenosoittajien joukko ja heidän edessään liittovaltion viranomaisten pystyttämä barrikadi, jonka taakse raskaasti varustetut mellakkapoliisit ovat linnoittautuneet.

Ilta illalta muuri on kasvanut. Keskiviikon vastaisena yönä siinä oli satakunta naista.

Mielenosoitukset ovat velloneet ympäri Yhdysvaltojen siitä asti, kun mustaihoinen George Floyd kuoli toukokuun lopussa pidätyksen yhteydessä Minneapolisissa. Protestoijien tavoitteet vaihtelevat, mutta kantava viesti on rasismin ja poliisiväkivallan vastustus.

Tällä hetkellä liikehdintä on voimakkainta Portlandissa, joka on tunnettu poliittisesta aktivismistaan. Presidentti Donald Trump lähetti kaupunkiin liittovaltion joukkoja suojelemaan oikeustaloa, mutta se vain kiihdytti mielenosoituksia.

Ilta illan jälkeen mielenosoittajat kokoontuvat oikeustalon edustalle huutamaan iskulauseitaan ja provosoimaan poliiseja, jotka vastaavat ampumalla kyynelkaasua ja pippurisumutetta. Liittovaltion viranomaiset ovat myös pidättäneet ihmisiä. Portlandia ja Oregonia hallitsevat demokraattipäättäjät haluaisivat heidän poistuvan osavaltiosta.

Teal Lindseth megafonin varressa Portlandin mielenosoituksessa.

Mielenosoitukset jatkuvat Portlandissa.

Äitien muuri syntyi vajaa kaksi viikkoa sitten, kun liittovaltion joukkojen käytöksestä tuohtunut Beverley Barnum, 35, perusti Wall of Moms -Facebook-ryhmän. Aktivistien mukaan äitien läsnäolo on vaikuttanut viranomaisten toimintaan.

– Siitä asti, kun äidit ovat olleet täällä, meitä on kaasutettu kymmenen kertaa vähemmän, nuori mustaihoinen aktivisti Teal Lindseth sanoo.

Vauraalla esikaupunkialueella Portlandin ulkopuolella asuva valkoihoinen kotiäiti Renee Ramey, 50, liittyi muuriin perjantai-iltana.

– Lapseni ovat tarpeeksi vanhoja, joten en voinut vain pysyä kotona ja katsoa, kuinka ihmisiä sumutetaan ja pidätetään kaduilta, Ramey sanoo Ilta-Sanomille.

Renee Ramey.

Ramey heräsi poliittisesti 2016 presidentinvaalikampanjan aikaan. Hän alkoi ahmia rasismia ja epätasa-arvoa käsittelevää kirjallisuutta.

– Luulin, että Donald Trumpin voitto on mahdoton. Itkin kuusi päivää.

Toinen Rameya syvästi järkyttänyt tapaus sattui toukokuussa 2017 Portlandissa. Valkoihoisten ylivaltaa kannattanut Jeremy Christian solvasi junassa rasistisesti kahta mustaa tyttöä ja viilsi kurkun auki kolmelta heitä puolustaneelta mieheltä. Kaksi miehistä kuoli.

– Olen siitä asti kysynyt itseltäni, olisinko ollut tarpeeksi rohkea sanomaan tilanteessa jotain. Ja nyt tämä tapahtui.

BLM-mielenosoitukset ovat saaneet tuekseen äitejä ympäri maata. Kuva Des Moinesista Iowasta 28.7.

Demetria Hester on toiminut roolimallina monelle äidille, jotka ovat liittyneet mielenosoituksiin.

Yksi äitien muurin johtohahmoista on mustaihoinen Demetria Hester, jota Christian heitti vesipullolla päivää ennen surmatöitään. Suurin osa muurilaisista on valkoisia, mutta liikkeen filosofiaan kuuluu mustien äänten kuunteleminen.

Äidit eivät puhu mielenosoituksissa, ellei heiltä sitä erikseen pyydetä. Monet kieltäytyvät haastattelusta ja pyytävät etsimään mustan haastateltavan.

Ramey kertoo innostuneena siitä, kuinka hän sattumalta tapasi Hesterin ja kuinka hän puhdisti veden ja ruokasoodan sekoituksella kanssaprotestoijan silmiä kyynelkaasusta. Yönsä Ramey viettää kolmen tähden hotellissa muutaman korttelin päässä mielenosoituksista.

– Ymmärrän, miten naurettavan etuoikeutettua se on, että voin heilauttaa luottokorttiani ja mennä tähän linnakkeeseen joka yö virkistäytymään.

Monella mustalla äidillä ei ole samoja mahdollisuuksia. Ehkä siksi heitä on mielenosoituksissa niin vähän. Toinen syy on puhtaasti demografinen: Portland on USA:n suurista kaupungeista kaikkein valkoisin.

Portlandin jo kaksi kuukautta jatkuneet mielenosoitukset eivät toistaiseksi ole johtaneet mihinkään konkreettiseen. Sama näytelmä mielenosoittajien ja viranomaisten välillä käydään yöstä toiseen.

Kuinka paljon Renee Rameylle ja muille keskiluokkaisille valkoisille naisille tässä kaikessa on kyse oman huonon omantunnon rauhoittamisesta?

– Se on todella hyvä kysymys, Ramey myöntää.

– Ilman muuta sitä tuntee euforiaa kävellessään pois sen jälkeen, kun on saanut kyynelkaasua kasvoilleen koko yön. Tätä varten minut on luotu. Tuen ihmisiä, jotka eivät ole minun asemassani vain siitä syystä, että synnyin tämän värisenä.

– Olen täällä, koska en voi olla olematta täällä. Minun pitää olla täällä.